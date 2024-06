Spider-Man 4: dettagli sul ruolo di Kingpin e sul villain misterioso di VENOM: THE LAST DANCE

Per quanto ne sappiamo, i Marvel Studios non hanno ancora trovato un regista per Spider-Man 4. Sembra sempre più improbabile che il film esca l’anno prossimo e, anche se Kevin Feige si sta dirigendo nella Hall H, un aggiornamento a San Diego è dubbio perché Sony Pictures controlla il franchise.

Continuano a susseguirsi voci contrastanti su ciò che vedremo nel film: negli ultimi mesi si è parlato di Black Cat, Scorpion, Venom e persino di Kingpin. Alex Perez del Cosmic Circus è intervenuto con un aggiornamento sul futuro dell’Uomo Ragno, promettendo che “Spider-Man sarà un personaggio molto importante per le prossime storie”, compresi i prossimi film sugli Avengers.

Lo scooper ha poi affermato che il Kingpin del MCU “odia [Spider-Man e Daredevil] in egual misura” e ha confermato la presenza fisica del sindaco Wilson Fisk nel film. Ricordiamo che in precedenza era stato riferito che Spidey e l’Uomo senza Paura avrebbero fatto squadra per combattere il villain che cerca di spazzare via il vigilantismo.

Il rapporto aggiunge poi che, per quanto riguarda il futuro di Miles Morales nel MCU, ci sono “piani per il suo inserimento nella trama del MCU in live action, ma molto in là nel tempo, quindi ci vorrà un po’ di tempo”.

Perez non fa menzione del fatto che Peter Parker indosserà la tuta aliena e nelle ultime settimane ci sono state molte speculazioni in merito, grazie a uno strano momento, apparentemente di rottura del canone, nel trailer di Venom: The Last Dance.

Interrogato su quel film, ha confermato che il threequel includerà un’apparizione o una menzione di Knull, Dio dei Simbionti, e ha sottolineato che Rhys Ifans interpreterà un nuovo personaggio, non una variante di Curt Connors.

Cosa sappiamo su Spider-Man 4?

Oltre a Tom Holland, Zendaya dovrebbe riprendere il suo ruolo di MJ in Spider-Man 4. Si dice che Sydney Sweeney interpreterà Black Cat, mentre è stato ampiamente riportato – ma non confermato – che Charlie Cox, Vincent D’Onofrio e Paul Rudd appariranno come Daredevil, The Kingpin e Ant-Man.

Per quanto riguarda chi potrebbe dirigere Spider-Man 4, sono molti i nomi che circolano in rete. Tra questi, Justin Lin (Fast & Furious), Drew Goddard (The Cabin in the Woods) e, più recentemente, Adil El Arbi e Bilall Fallah di Ms. Marvel e Adam Wingard, regista di Godzilla x Kong: The New Empire.

Per quanto riguarda i dettagli sulla trama, questi sono pochi; l’ultima indiscrezione emersa suggerisce che il piano prevede di mettere Spidey contro gli scagnozzi di Kingpin, tra cui Shocker e lo Scorpione. Sembra che quest’ultimo acquisirà il simbionte Venom introdotto in Spider-Man: No Way Home, per poi far indossare a Peter Parker la tuta aliena nei prossimi film degli Avengers.

Spider-Man 4 non ha ancora una data di uscita confermata.