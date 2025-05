Jeffrey Wright: 10 cose che forse non sai sull’attore

Con una popolarità sempre crescente, l’attore Jeffrey Wright ha partecipato ad alcuni dei film più celebri degli ultimi anni, spesso in ruoli di rilievo. Apprezzato dalla critica, Wright si è distinto per la sua versatilità e capacità di distinguersi ad ogni ruolo, cosa che lo ha portato a lavorare con importanti autori e famosi colleghi, interpretando tanto personaggi positivi quanto spietati villain.

Ecco 10 cose che forse non sai di Jeffrey Wright.

I film e i programmi TV di Jeffrey Wright

1. Ha recitato in importanti lungometraggi. L’attore debutta nel 1990 nel film Presunto innocente, mentre nel 1996 ottiene il suo primo ruolo da protagonista nel film Basquiat. Successivamente recita in Cavalcando col diavolo (1999), Shaft (2000), The Manchurian Candidate (2004), Syriana (2005), Casino Royale (2006), Source Code (2011), Le idi di marzo (2011), Solo gli amanti sopravvivono (2013), Hunger Games: La ragazza di fuoco (2013), Hunger Games: l canto della rivolta – Parte 1 (2014), Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2 (2015), Panama Papers (2019) e Il cardellino (2019). Dal 2020 recita in All Day and a Night (2020), The French Dispatch (2021), No Time to Die (2021), The Batman (2022), Asteroid City (2023), American Fiction (2023), Rustin (2023), La trama fenicia (2025) e Highest 2 Lowest (2025).

2. È celebre anche per i ruoli televisivi. Negli anni l’attore è comparso in numerose serie TV di successo, come Le avventure del giovane Indiana Jones (1993), Homicide (1997), Angels in America (2003), Dr. House – Medical Division (2012), Broadwalk Empire – L’impero del crimine (2013-2014) e Westworld, dove dal 2016 al 2022 ha recitato nel ruolo di Bernard Lowe. Nel 2024 recita in The Agency, mentre nel 2025 è nella seconda stagione di The Last of Us con il ruolo di Isaac Dixon.

Jeffrey Wright ha dato voce a Uatu in What If… ? della Marvel

3. Ha contribuito alla riscrittura del personaggio. L’attore è stato la voce narrante della serie Marvel What If…? attraverso il personaggio di Uatu l’Osservatore, il quale ha il compito di sorvegliare e presenziare agli eventi più importanti del multiverso Marvel. Inizialmente Uatu era stato concepito come un freddo e stoico osservatore delle realtà alternative dello show. Tuttavia, dopo che Wright ha descritto l’esperienza di guardare i film Marvel con suo figlio, il personaggio è stato riscritto in modo da avere un interesse più caldo e devoto per ciò che stava guardando.

Jeffrey Wright ha interpretato Basquiat

4. È diventato celebre grazie al ruolo. Tra le interpretazioni più famose dell’attore vi è quella dell’artista Jean-Michael Basquiat, esponente del graffittismo americano. Qui Wright ricopre il suo primo ruolo da protagonista, e ottiene una nomination agli Independent Spirit Awards. Da qui la carriera dell’attore ottiene una svolta, venendo chiamato a lavorare ad importanti film.

Jeffrey Wright in Hunger Games

5. Ha preso parte alla celebre saga. L’attore ha preso parte al secondo capitolo della saga con protagonista Jennifer Lawrence. Wright ha ricoperto il ruolo di Beete, tributo appartenente al Distretto 3, esperto di elettronica che si rivelerà essenziale per la sopravvivenza di Katniss e Peeta. Grazie a questo ruolo nella popolare saga, l’attore ha conosciuto ulteriore popolarità.

Jeffrey Wright Westworld

6. Non era a conoscenza della natura del suo personaggio. Nella serie HBO Westworld l’attore interpreta Bernard Lowe, che si scoprirà essere un androide. L’attore ha dichiarato di essere rimasto scioccato quando gli fu comunicata la cosa, poco prima di girare le ultime puntate della stagione. Questa notizia si è rivelata tuttavia particolarmente stimolante per l’attore, che ha potuto aggiungere nuove sfumature al proprio personaggio.

Jeffrey Wright in American Fiction

7. È stato candidato all’Oscar per il suo ruolo. In American Fiction Wright interpreta Thelonious “Monk” Ellison, un romanziere-professore afroamericano frustrato che scrive una satira stravagante dei libri “neri” stereotipati, che viene però scambiata per letteratura seria e pubblicata con grandi vendite e lodi della critica. Wright è da sempre stato la prima scelta per questo ruolo e per la sua interpretazione ha poi ottenuto la sua prima candidatura all’Oscar come Miglior attore protagonista.

Jeffrey Wright è Isaac Dixon in The Last of Us

8. Aveva già dato voce al personaggio. Nella stagione 2 di The Last of Us Wright interpreta Isaac Dixon, ex sergente della FEDRA e leader del Washington Liberation Front, una milizia che ricerca la libertà mentre affronta una guerra contro un nemico pieno di risorse. Il personaggio, tra i cattivi della serie, non è però una novità per Wright, che gli aveva già dato voce per il videogioco The Last of Us: Parte II. Già per questa versione, inoltre, al personaggio erano state date le fattezze dell’attore.

La moglie di Jeffrey Wright

9. È stato sposato. Wright sposa l’attrice Carmen Ejogo, celebre per i suoi ruoli in Animali fantastici e dove trovarli (2016) e Alien: Covenant (2017), nel 2000. Dalla coppia nascono due figli, chiamati Elijah e Juno. Nel 2014 i due annunciano il divorzio. Ad oggi non è noto se l’attore sia nuovamente impegnato in una relazione sentimentale, in quanto Wrigth è da sempre molto riservato e tende a non condividere dettagli di questo tipo.

L’età e l’altezza Jeffrey Wright

10. Jeffrey Wright è nato a Washington, negli Stati Uniti, il 7 dicembre 1965. L’altezza complessiva dell’attore è di 180 centimetri.

Fonte: IMDb