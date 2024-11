Il confronto tra la scena post credits di Spider-Man: No Way Home e l’apertura di Venom: The Last Dance: ecco cosa cambia

Nella scena post-credits di Venom: Let There Be Carnage, Eddie Brock è stato trascinato sulla Terra-616, dove la sua tuta aliena ha subito dimostrato grande interesse per un servizio giornalistico su Spider-Man.

Gli eventi di Spider-Man: No Way Home hanno rivelato che l’incantesimo malriuscito di Doctor Strange, per gentile concessione di Peter Parker, aveva iniziato a trascinare tutti coloro che conoscevano l’identità segreta dell’arrampicamuri nella Sacra Timeline. Ciò ha spiegato l’arrivo inaspettato di Venom sulla Terra-616, sebbene non si sia mai unito alla battaglia finale e abbia invece scelto di rimanere in Messico. Ciò è stato confermato dalla scena post credits di Spider-Man: No Way Home, con Eddie rimandato a casa nello stesso modo degli Spider-Men e dei Sinister Six Five.

Powered by

La scena di apertura di Venom: The Last Dance

Venom: The Last Dance si apre ricreando la scena post-credits del film del 2021, in cui il Protettore Letale viene a conoscenza di Iron Man e Thanos. Tuttavia, quando torna a casa questa volta, gli effetti luminosi di Spider-Man: No Way Home vengono sostituiti da uno dei portali usati in seguito da Knull per inviare il suo Xenophage attraverso l’universo.

Ora, abbiamo un video che mette a confronto di entrambe le scene e che solleva altre domande. Venom: The Last Dance fa riferimento all’MCU mentre Eddie parla di Thanos e delle Gemme dell’Infinito, anche se sembra che l’intera sequenza sia stata rigirata.

Il riferimento a “Spider-Man” è ora completamente assente; Venom fa alzare Eddie prima che un portale li risucchi di nuovo nell’universo di Spider-Man di Sony. Il Protettore Letale non svanisce più nella luce luminosa lanciata dall’incantesimo di Strange, quindi perché questo cambiamento? Ancora non lo sappiamo, ma ecco di seguito il confronto tra le due scene!