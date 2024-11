James Gunn definisce la differenza tra DC Studios e Marvel Studios

Avendo lavorato con i Marvel Studios per diversi anni e su tre film e uno speciale TV, è giusto dire che il regista di Guardiani della Galassia James Gunn ha ottenuto molte informazioni sui meccanismi interni dello studio.

In diverse occasioni, il regista e co-CEO dei DC Studios ha chiarito che intende fare le cose in modo diverso dai suoi ex datori di lavoro. Non è che il regista di Superman stia gettando ombra sul MCU; ha in programma di adottare un approccio personale, il che non sorprende molto data l’abitudine spesso caotica dei Marvel Studios di aggiustare i propri film e programmi TV con riprese aggiuntive.

Tuttavia, le ultime dichiarazioni di Gunn hanno fatto storcere il naso a qualcuno. Quando gli è stato chiesto su Threads se i DC Studios presenteranno mai una lista di film in stile MCU, ha risposto: “Non sarà esattamente come la Marvel perché nulla è approvato prima di avere una sceneggiatura finita”.

Molti fan si sono affrettati a sostenere che i DC Studios hanno dato il via al DCU annunciando 10 film e programmi TV come parte della sua lista di film “Capitolo 1: Dei e mostri“. Sappiamo che film come The Brave and the Bold e Paradise Lost non sono nemmeno vicini ad aver completato le sceneggiature, quindi Gunn si sta contraddicendo?

Non proprio. Gunn ha già detto che c’è una differenza tra progetti annunciati e approvati e immaginiamo che probabilmente non avrebbe scelto di rivelare tutti quei film e programmi TV così presto (Warner Bros. Discovery, tuttavia, probabilmente voleva avere una lista di titoli DCU futuri per fare pubblicità). Tuttavia, perché annunciare film e programmi TV che non saranno realizzati?

Ci sono state anche alcune lamentele online sul fatto che i DC Studios non abbiano partecipato a eventi come il Comic-Con e il CCXP per condividere date di uscita e loghi, ma questo è il modo di fare dei Marvel Studios e Gunn sicuramente non vuole replicare i fallimenti del DCEU.

Swamp Thing e Booster Gold, per esempio, vedranno mai la luce del giorno? Solo il tempo ce lo dirà. Per ora, abbiamo Creature Commandos in arrivo il mese prossimo e la seconda stagione di Superman e Peacemaker in arrivo nel 2025. Oltre a ciò, Supergirl: Woman of Tomorrow e Lanterns dovrebbero arrivare nel 2026.

“Non ci interessa questo. Non ci interessa ‘Vediamo come va’”, ha detto di recente Gunn. “Abbiamo un’opportunità per prendere questi personaggi e andare avanti e fare ciò in cui crediamo”. “Sono un grande sostenitore del fatto che se raccontiamo storie belle e autentiche, se un film va bene o non va bene, se si mantiene la stessa filosofia, si costruirà un universo che le persone ameranno e di cui vorranno far parte per molto tempo”, ha concluso.