Fallen: dalla trama al cast, tutto quello che c’è da sapere sulla serie

Grazie al grande successo della saga di Twilight, hanno preso vita sul grande schermo numerose storie d’amore per giovani di carattere fantasy, dove uno dei due amanti si rivelava appartenere ad una sempre diversa specie di creature fantastiche. Tra i titoli più famosi di questo genere vi è Fallen (qui un nostro approfondimento), arrivato sul grande schermo nel 2016 per la regia di Scott Hicks. Il film è la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo scritto da Lauren Kate nel 2009, ma il suo scarso successo portò ad accantonare i piani per ulteriori sequel.

Nel febbraio 2021, tuttavia, è stato reso noto che è in fase di sviluppo un adattamento televisivo del romanzo di Lauren Kate, ora finalmente disponibile e intitolato a sua volta Fallen. Questa prima stagione, composta da 8 episodi, la si potrà vedere in esclusiva dal 6 dicembre su RaiPlay. È dunque questo un modo per riportare alla ribalta il fenomeno letterario con oltre 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo, di cui oltre 1 milione solo in Italia, grazie in particolare ad un adattamento che mira a rendere maggiore giustizia al romanzo della Kate.

Con la regia affidata a Matt Hastings, noto al grande pubblico per il suo lavoro in Il Racconto dell’Ancella e Shadowhunters, Fallen è il primo di una serie composta da cinque libri, proseguita con Torment, Passion, Fallen in Love e Rapture. Esistono inoltre altri due romanzi, Angels in the Dark e Unforgiven, identificati come spin-off della serie. Se dunque questa prima stagione avrà successo, con le successiva si avrà certamente modo di esplorare anche gli eventi degli altri romanzi, potendo così adattare l’intero racconto e offrire ai lettori fan della saga una trasposizione degna di nota.

La trama e il cast di Fallen

Fallen racconta la storia di Lucinda “Luce” Price, una diciassettenne tormentata sin dall’infanzia da visioni di inquietanti Ombre. Accusata ingiustamente di un crimine orribile, Luce viene trasferita nella struttura di detenzione Sword & Cross, dove incontra Daniel, un enigmatico giovane che sembra conoscerla da sempre. Con un’atmosfera gotica e uno scenario suggestivo, quello si presenta come un luogo inquietante e dal fascino oscuro. All’inizio tutto sembra innocuo, ma ben presto la Sword & Cross si rivela una vera prigione psichiatrica.

Ma è in realtà molto di più, è una “cattedrale” oscura che protegge i segreti di angeli e uomini. Tra visioni, flashback di vite passate e fughe disperate, Luce e Daniel “l’Angelo Guardiano” inizieranno a scoprire di essere intrappolati in un ciclo di vite segnate da una tragica maledizione che dura da millenni, condannati a rivivere sempre lo stesso tragico finale. Quando poi Daniel si rivelerà essere ben altro che un semplice ragazzo, tale rivelazione porterà Luce a doversi confrontare con verità difficili da sostenere. Una simile consapevolezza la costringerà a scegliere da che parte schierarsi.

Il cast di attori e i loro personaggi

La serie vede un cast di altissimo livello, guidato da Jessica Alexander (vista in Into the Deep ma ad oggi nota per il ruolo di Vanessa in La sirenetta) nel ruolo di Luce e Gijs Blom (visto nelle serie Lettera al re e Bestseller Boy) nel ruolo di Daniel. Vi è poi Timothy Innes nel ruolo misterioso Cam Briel, altro personaggio centrale del romanzo e, di conseguenza, anche della serie. Innes è noto in particolare per il ruolo di Re Edward in The Last Kingdom. Recita poi nella serie anche Josefine Koenig nel ruolo di Arriane, un angelo caduto che fa amicizia con Luce il primo giorno di lavoro di Luce alla Sword & Cross.

Esmé Kingdom interpreta Penn, amica umana di Luce, mentre Indeyarna Donaldson-Holness è Gabbe, un angelo caduto molto bello e aggraziato della scuola, che progressivamente si svelerà come alleato di Luce. Vi è poi Lawrence Walker nel ruolo di Roland, come gli altri un angelo caduto, nonché amico di Daniel a scuola. Insieme a loro si ritrovano anche Alexander Siddig e Sarah Niles, rispettivamente nei ruoli di Howson e Mrs. Miriam, la bibliotecaria della scuola. Il primo è noto per aver interpretato Ra’s al Ghul nella serie Gotham, mentre Niles è nota per il ruolo della dottoressa Sharon Fieldstone nella serie Ted Lasso.



Il trailer di Fallen e dove vederla in streaming e in TV

È possibile fruire di Fallen grazie alla sua presenza in esclusiva sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla, basterà dunque accedere alla piattaforma e selezionare il titolo. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video.

