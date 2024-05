Il Signore degli Anelli, il produttore dei film rivela quali diritti dispone dopo la serie tv Gli Anelli del Potere

Ci sono state molte speculazioni su chi detiene i diritti del franchise de Il Signore degli Anelli. L’anno scorso, la New Line Cinema ha rinnovato la licenza di 25 anni con la Middle-earth Enterprises, una società ora di proprietà dell’Embracer Group.

La società ha immediatamente pianificato lo sviluppo di una nuova serie di film, il cui primo film è stato recentemente confermato essere Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum di Andy Serkis.

Amazon, invece, ha negoziato direttamente con la Tolkien Estate per i diritti che la famiglia ancora deteneva al di fuori di New Line, MEE o Embracer, spiegando perché Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è un “prequel” dei film che vengono distribuiti in streaming e non nelle sale.

È interessante notare che sia New Line che Amazon possono ora utilizzare gli stessi personaggi… solo in momenti diversi della loro vita. Parlando con Deadline, la produttrice e scrittrice dei film Philippa Boyens ha affrontato il tema dei potenziali contrasti con la serie Prime Video.

“C’è abbastanza spazio per molte persone che possono esistere all’interno di questo spazio“, ha detto. “Non abbiamo mai voluto essere i guardiani della Terra di Mezzo. A volte gli altri ti mettono in quella posizione, ma noi non ci sentiamo così. Onestamente, non ho visto nulla di tutto ciò. Non ho voluto guardare troppo, perché non volevo essere influenzato“.

“Ma penso che sia un’epoca fantastica, come scelta. La realizzazione degli anelli del potere è un pezzo brillante di narrazione. È un’epoca fantastica, piena di personaggi affascinanti“.

“Abbiamo il diritto al Signore degli Anelli e alle appendici, e basta”, ha chiarito Boyens. “Mi piacerebbe che si ampliasse se ci fosse l’opportunità di farlo, ma c’è così tanto in quei tre libri… guardate la Guerra dei Rohirrim. È una pagina e mezza a prima vista nei libri. Ma ci sono molti fili conduttori in tutto il libro”.

Quali altre storie potremo vedere al cinema de Il Signore degli Anelli?

Avendo a disposizione solo i libri principali, i film de Il Signore degli Anelli si limiteranno a espandere piccoli momenti come questo in storie per il grande schermo, il che significa che molto di ciò che vedremo in futuro dovrà essere in gran parte materiale originale.

Questo non significa che racconti come La guerra dei Rohirrim non valgano la pena di essere esplorati, secondo Boyens.

“La Guerra dei Rohirrim si colloca 200 anni prima degli eventi dell’Anello, ed è davvero una storia a sé stante“, dice. “È stata una delle ragioni per cui sono arrivato a quella storia quando stavamo cercando di fare qualcosa che si adattasse all’anime. Volevamo fare qualcosa che non avesse nulla a che fare con gli anelli del potere, Sauron, la Torre Oscura o i maghi“.

“È la storia di un popolo che si sta distruggendo. Quindi mi è sembrato davvero adatto, non solo per l’anime, ma anche per una nuova forma d’arte quale è l’anime, e per cercare di raccontare una storia basata sulla Terra di Mezzo senza toccare i film live action, se questo ha senso”.

Il Signore degli Anelli: The War of the Rohirrim arriverà nelle sale il 13 dicembre, mentre The Hunt for Gollum seguirà nel 2026.