Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, Brian Cox doppia Helm Mandimartello – video

Finalmente Brian Cox arriva nella Terra di Mezzo. La star di Succession presta la voce a Helm Hammerhand, il leggendario re della storia di Rohan, nel nuovo film d’animazione Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim. Il nuovo video pubblicato in esclusiva da Entertainment Weekly del dietro le quinte della realizzazione del film offre la cosa migliore: guardare Cox e i suoi colleghi registrare le loro performance per il fantasy animato.

“Ci sono questi personaggi che diventano più grandi del loro mito, e Helm fa parte di quella tradizione”, dice Cox nella clip sopra. Lo vediamo anche registrare alcuni dei gridi di guerra tosti del re, come “Dipingeremo l’alba di rosso con il sangue dei nostri nemici!”

Powered by

Gran parte di ciò che sappiamo di Helm deriva dalle appendici di J.R.R. Tolkien a Il Signore degli Anelli, in cui descrive la storia di Rohan. Situato nelle pianure centrali della Terra di Mezzo, il territorio di Rohan è ideale per l’allevamento di cavalli, ma rende anche il regno vulnerabile agli attacchi di forze esterne. Come piano di riserva, i Rohirrim hanno anche una fortezza montuosa in cui possono ritirarsi quando le cose si mettono male.

Il nome ufficiale di quella fortezza è Hornburg, ma all’epoca del Signore degli Anelli, è meglio conosciuta come Il Fosso di Helm. La guerra dei Rohirrim racconta la storia di ciò che Helm ha fatto per ispirare quel nome.

A parte Brian Cox, l’altra protagonista di La guerra dei Rohirrim è la figlia del re, Hèra (doppiata da Gaia Wise). Il personaggio non ha nome nel testo di Tolkien, ma la produttrice Philippa Boyens (che ha co-scritto i classici film live-action del Signore degli Anelli di Peter Jackson) e la sceneggiatrice Phoebe Gittins hanno voluto raccontare la sua storia.