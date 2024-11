Enola Holmes 3 con Milly Bobby Brown ha un regista!

La prossima puntata di uno dei franchise cinematografici di maggior successo di Netflix sta guadagnando un notevole slancio, poiché fonti hanno riferito a Deadline che Philip Barantini è in lizza per dirigere Enola Holmes 3. Gli accordi non sono ancora stati chiusi, ma la star del franchise Millie Bobby Brown dovrebbe tornare poiché alcune fonti affermano che questo sarà probabilmente il suo prossimo progetto una volta completata la produzione dell’ultima stagione di Stranger Things di Netflix.

Mary Parent, Ali Mendes, Alex Garcia produrranno Enola Holmes 3 per Legendary Entertainment, con Millie Bobby Brown e Bobby Brown che produrranno per la società di produzione di Brown, PCMA Productions. Jake Bongiovi e Isobel Richards saranno i produttori esecutivi per PCMA.

I due film precedenti raccontano Enola mentre seguiva le orme del suo famoso fratello, Sherlock Holmes (Henry Cavill), risolvendo misteri in tutta Londra. Basato sulla famosa serie di libri Nancy Springer, il film originale è approdato sullo streamer nel bel mezzo della pandemia nel 2020 e ha rapidamente trovato una base di fan. Da quando è uscito il primo film, Netflix si è mossa rapidamente per far partire altri sequel. Dati i forti legami con Brown, che non solo ha recitato in una delle loro serie di maggior successo, Stranger Things, ma anche in diversi film, tra cui l’imminente The Electric State, il franchise di Enola Holmes è sempre stato una priorità per i dirigenti.

Millie Bobby Brown e il franchise di Enola Holmes di Netflix

Enola Holmes ha debuttato su Netflix nel settembre 2020. Diretto da Harry Bradbeer con una sceneggiatura di Jack Thorne, il film adatta The Enola Holmes Mysteries di Nancy Springer e segue la sorella minore di Sherlock, Enola, mentre cerca di ritrovare la madre scomparsa. Nel film recitano anche Sam Claflin, Helena Bonham Carter e Louis Partridge.

Un sequel, Enola Holmes 2, è uscito nel novembre 2022. Millie Bobby Brown, Henry Cavill Louis Partridge e Helena Bonham Carter sono tornati tutti per riprendere i rispettivi ruoli, mentre il film ha introdotto anche il Dottor Watson interpretato da Himesh Patel.

Nel novembre 2022, Millie Bobby Brown ha detto a ScreenRant che era molto ansiosa di realizzare un terzo film di Enola Holmes. “Mi piacerebbe far parte di un altro”, ha detto. “Mi piacerebbe vederla occuparsi di più casi, essere messa sotto pressione, messa in situazioni folli, farla sentire di nuovo vulnerabile. Adoro vederla tornare al lavoro. Non è stata ancora fissata una data di uscita per Enola Holmes 3.