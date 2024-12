Indagine di famiglia: gratis al cinema con Cinefilos.it

Cinefilos.it offre la possibilità di vedere al cinema gratis Indagine di famiglia scritto e diretto da Gian Paolo Cugno con Michael Ronda, Pippo Pattavina, Sebastiano Lo Monaco, Roberta Rigano, Mariano Rigillo, Marcello Mazzarella. Il film arriva in sala il 12 dicembre con Marconi Entertainment.

Queste le sale e il numero ed i giorni di validità dei biglietti che potremo mettere a disposizione:

– BOLOGNA – ODEON

– FIRENZE – FIORELLA

– NAPOLI – METROPOLITAN

– ROMA – EURCINE

– ROMA – GIULIO CESARE

– TORINO – ELISEO

– CAGLIARI – ODISSEA

– CATANIA – EPLANET

– PALERMO – EPLANET LA TORRE

– SIRACUSA – EPLANET VAZQUEZ

– MESSINA – IRIS

– REGGIO CALABRIA – LUMIERE

– SALERNO – DELLE ARTI

– BERGAMO – SCHERMO BIANCO

Per ognuno di questi cinema sono a disposizione 10 (dieci) biglietti in uno di questi giorni a scelta:

Giovedì 12 dicembre

Venerdì 13 dicembre

Sabato 14 dicembre

Domenica 15 dicembre

Gli orari degli spettacoli saranno consultabili esclusivamente e direttamente sul sito dei cinema a partire da giovedì 12 dicembre.

I biglietti potranno essere richiesti inviando una email a [email protected] entro e non oltre il prossimo giovedì 12 dicembre. Non verranno, quindi, prese in considerazione le richieste pervenute oltre tale data.

La email di assegnazione dei biglietti verrà inviata esclusivamente in caso di conferma. Una volta ricevuta la conferma, non sarà più possibile modificare la data di validità dei biglietti e non verrà data risposta alle richieste che verranno effettuate in tal senso.

Ecco il trailer di Indagine di famiglia

La trama di Indagine di famiglia

INDAGINE DI FAMIGLIA è una crime story, il racconto di un delitto riemerso, che parte dalla Sicilia rurale di fine Ottocento per arrivare fino ai giorni nostri, in una cittadina del Connecticut, negli Stati Uniti. È la storia di una famiglia che cerca giustizia per i propri antenati: il giovane Nick (Michael Ronda) è determinato a indagare su un crimine apparentemente commesso dai suoi avi, la cui colpevolezza è rimessa in discussione quando una lettera datata 1960 viene recapitata a sua nonna Maria (Maribella Piana). Nella missiva, l’avvocato Domenico Accaputo (Luca Iacono) sostiene infatti di aver trovato delle prove a favore dei suoi parenti, che li scagionerebbero dall’omicidio del Barone Dramonterre (Sebastiano Lo Monaco): questa rivelazione dà il via all’avventura che riporta Nick alle sue radici, dall’America al piccolo paese siciliano di Floridia, con l’obiettivo di ricostruire la verità.