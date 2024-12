The Sandman: Tom Sturridge è Morpheus nella prima immagine ufficiale della stagione 2

Netflix non ha ancora annunciato una data di debutto per la seconda stagione di The Sandman, ma sappiamo che l’adattamento dei fumetti DC Comics tornerà sui nostri schermi a un certo punto nel 2025. Ora, TV Line ha condiviso il primo sguardo ufficiale al ritorno di Morpheus (Tom Sturridge), che sembra prepararsi ad affrontare una minaccia sconosciuta… con una mano dietro la schiena (sempre in mostra).

Anche se i dettagli ufficiali sulla trama della seconda stagione non sono stati resi noti, abbiamo un’idea abbastanza precisa di cosa aspettarci, e una featurette rilasciata di recente ha messo in evidenza le riprese di due sequenze chiave: La riunione della famiglia Endless che dà il via agli eventi di Season of Mists (e che di fatto getta le basi per l’intera saga), e il banchetto che Morpheus organizza nel suo regno nel tentativo di trovare la persona giusta (beh, divinità, fata o demone) per assumere una posizione molto importante.

#TheSandman: Tom Sturridge Works Morpheus’ Magic With One Hand Behind His Back — 2025 FIRST LOOK (Exclusive) https://t.co/AEUmF964Uw — TVLine.com (@TVLine) December 9, 2024

Powered by

Cosa aspettarsi da The Sandman 2?

“Sta iniziando un viaggio che ci porterà dal giardino del Destino all’Inferno, dal Cuore del Sogno all’Antica Grecia e alla Francia rivoluzionaria, e da lì a luoghi che nemmeno io riesco a immaginare sullo schermo. Sarò paziente. Le cose belle stanno per arrivare“, ha detto il creatore Neil Gaiman nella sua precedente lettera per celebrare il 35° anniversario dei suoi fumetti di The Sandman.

The Sandman è interpretato da Tom Sturridge nel ruolo di Sogno, Gwendoline Christie nel ruolo di Lucifero, Vivienne Acheampong nel ruolo di Lucienne, Kirby Howell-Baptiste nel ruolo di Morte, Patton Oswalt nel ruolo di Matthew il Corvo, Jenna Coleman nel ruolo di Johanna Constantine, Mason Alexander Park nel ruolo di Desiderio, Donna Preston nel ruolo di Disperazione e altri ancora. Finora, Netflix non ha ancora fatto alcun annuncio riguardo ai nuovi attori che si uniranno al cast della seconda stagione.

La serie live-action The Sandman è scritta da Neil Gaiman (American Gods) e dallo showrunner Allan Heinberg (Wonder Woman, Grey’s Anatomy). David S. Goyer (Batman Begins, Foundation) è il produttore esecutivo del dramma della Warner Bros. Television.