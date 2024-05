Interstellar Games, il progetto animato di LOVIT e Rai Kids

È stato presentato ieri in un gremito Salone d’Onore del Coni, il progetto Interstellar Games, il nuovo cartone animato multisport realizzato in Italia e che sarà visibile in tutto il mondo, prodotto da LOVIT che sarà distribuito su Rai Kids, tratto dal romanzo di Silvia Salis, “La Bambina più forte del mondo”, che prenderà vita attraverso la storia, appunto di Stella, una bimba che ha un super potere.

Di giorno deve nascondere la sua vera forza a tutte le sue compagne che la considerano un maschiaccio, ma che di notte si lancia in un match mozzafiato contro super atleti, che provengono da ogni dove. Ma Stella non sarà da sola in questa avventura: con lei ci saranno due super ragazzine come lei, Tere con il potere del volo e Dani che corre veloce come il vento. Una serie animata comedy molto adrenalinica, un cartoon educational che raccoglie i valori inclusivi dello sport, con un linguaggio fresco e pop, in cui tutte le bambine possono diventare…le più forti del mondo!!!

Alla presentazione del progetto, condotta da Eleonora Daniele, sono intervenuti, oltre alla padrona di casa Silvia Salis, vice presidente vicario del Coni, anche Andrea Abodi – Ministro per lo sport e i giovani, Giovanni Malagò – Presidente Coni, Luca Pancalli – Presidente CIP, Marco Mezzaroma – Presidente Sport e Salute, Fabrizio Salini, Ceo di LOVIT e Luca Milano direttore di Rai Kids.

“I bambini devono imparare a conoscere lo sport, perché lo sport non ha età – ha detto Silvia Salis, entusiasta per la partenza di questa nuova avventura che ha costruito passo dopo passo. Questo è un cartone che parla di squadra, di regole, di sport. Ai ragazzi bisogna parlare in modo diverso, con il loro linguaggio. Lo sport porta tutti verso qualcosa: quello che ti penalizza in una disciplina può essere un punto di forza in un’altra. Lo sport non ti lascia mai in panchina e ti fa vivere in un ambiente sano. È una grande opportunità”. Giovanni Malagò presidente del Coni ha mostrato grande gioia per l’arrivo di questo nuovo cartone animato: “Conosco bene il percorso di Silvia. Il merito di un’iniziativa così è tutto suo. Capisco la sua soddisfazione. Silvia è uno spot per il Coni, per lo sport italiano e per i futuri atleti e atlete”.

“Questo prodotto – ha detto il Ministro Andrea Abodi – fa emergere sensibilità, ha valore evocativo ed educativo. Porta a galla l’utilità della lettura e della scrittura. L’obiettivo è sempre portare i bambini a fare sport: Silvia Salis dimostra quante siano le modalità con cui lo sport possa servire la cultura nazionale”.