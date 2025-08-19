Peacemaker: James Gunn rivela un finale alternativo della Stagione 1 che avrebbe “ucciso” un personaggio importante

A parte la scomparsa del malvagio padre di Chris Smith, Auggie, interpretato da Clemson Murn e di alcuni personaggi secondari chiave, la prima stagione di Peacemaker si è conclusa con tutti i personaggi principali ancora in vita (anche se un po’ provati), ma questo non sarebbe potuto accadere se James Gunn si fosse attenuto al suo piano originale.

Nell’ultimo episodio del Peacemaker Podcast, a Gunn è stato chiesto dall’attrice di Emilia Harcourt, Jennifer Holland, se esistessero versioni della sceneggiatura in cui i personaggi principali morissero. “Harcourt è stata presa in consegna da Goff. C’era una battuta più pronunciata in cui Goff era innamorato di Peacemaker, e Peacemaker era innamorato di Harcourt. La tiene in vita e rimane con Harcourt anche se lei è stata presa in consegna da Goff.”

Con “presa in consegna da Goff“, presumiamo che Gunn intenda che la coscienza di Harcourt è stata sostituita dalla Farfalla che controllava il senatore Royland Goff. Ciò avrebbe essenzialmente portato alla morte di Harcourt, poiché non c’è modo di ripristinare la psiche originale una volta che un parassita alieno prende il sopravvento.

“Quando dico che l’ho cambiato, erano solo delle linee guida su cui cercavo di capire le cose”, ha aggiunto Gunn. “Non era una sceneggiatura completamente scritta. Ma in quella versione, la seconda stagione avrebbe visto Goff nei panni di Harcourt.”

Peacemaker torna per la sua seconda stagione questa settimana e le recensioni sono state molto positive (97% su Rotten Tomatoes).

“La gente si sta rendendo conto che la seconda stagione di Peacemaker riguarda due dimensioni, e questo è davvero il fulcro della serie”, ha spiegato Gunn a Rolling Stone in una recente intervista. “Ma non è che uno di questi sia il vecchio DCEU e l’altro il DCU. Questo viene affrontato in modo diverso, molto diretto in una stagione in cui quasi tutto nella prima stagione è canonico e alcune cose non lo sono. E infatti, ho fatto un podcast con [gli attori] Steve Agee e Jen Holland. E abbiamo fatto ogni episodio di Peacemaker, e in quegli episodi parlo di cosa è canonico e cosa non lo è. In pratica, ritaglio piccoli dettagli dalla prima stagione di Peacemaker che non sono canonici, come Aquaman. Ma la maggior parte del materiale è canonico.”

“La nuova stagione segue Christopher ‘Chris’ Smith, alias Peacemaker, il supereroe vigilante che lotta per riconciliare il suo passato con il suo ritrovato scopo, continuando a prendere a calci i giusti malfattori nella sua folle ricerca di pace a ogni costo.

Nella seconda stagione, Peacemaker scopre un mondo alternativo in cui la vita è tutto ciò che desidera. Ma questa scoperta lo costringe anche ad affrontare il suo passato traumatico e a prendere in mano il futuro.”