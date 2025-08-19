HomeCinema News2025

Come mai Clark Kent non ha lo stesso accento “redneck” dei suoi genitori in Superman?

Di Chiara Guida

-

Pa e Clark Kent in Superman

Nel corso degli anni abbiamo visto diverse interpretazioni dei genitori adottivi di Clark Kent, sia in live-action che in animazione, sul grande e piccolo schermo, ma in Superman di James Gunn ci confrontiamo per la prima volta con il fatto che Jonathan e Martha Kent hanno un accento marcato.

Quando Clark parla al telefono con i suoi genitori, scopriamo che mamma e papà Kent parlano con un accento del sud pronunciato (alcuni potrebbero dire leggermente esagerato), mentre il loro figlio ha un accento più neutro e metropolitano, nonostante sia cresciuto a Smallville.

Alcuni fan si sono chiesti perché l’Uomo d’Acciaio non abbia lo stesso accento “redneck” dei suoi genitori. James Gunn ha ora spiegato su Threads: “Sebbene il termine “redneck” non mi piaccia, il motivo è lo stesso per cui io non ho lo stesso accento dei miei genitori. Vai all’università in una città diversa, vieni preso in giro per il tuo accento di provenienza e ti alleni a poco a poco.”

Clark probabilmente avrebbe mantenuto almeno un leggero accento del Midwest, ma questo è un film, in fin dei conti, e non siamo sicuri che il mondo sia pronto per una versione “campagnola” dell’Uomo di Domani.

Nella nostra recensione di Superman abbiamo scritto: James Gunn firma un film divertente e emozionante, con un cast perfettamente assortito e un protagonista destinato a lasciare il segno. Un’opera che non solo inaugura il DCU, ma che dimostra come ci sia ancora un immenso bisogno di eroi luminosi, puri e umani. Superman è tornato, e mai come questa volta ci serviva davvero.”

