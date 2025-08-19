Come mai Clark Kent non ha lo stesso accento “redneck” dei suoi genitori in Superman?

Nel corso degli anni abbiamo visto diverse interpretazioni dei genitori adottivi di Clark Kent, sia in live-action che in animazione, sul grande e piccolo schermo, ma in Superman di James Gunn ci confrontiamo per la prima volta con il fatto che Jonathan e Martha Kent hanno un accento marcato.

Quando Clark parla al telefono con i suoi genitori, scopriamo che mamma e papà Kent parlano con un accento del sud pronunciato (alcuni potrebbero dire leggermente esagerato), mentre il loro figlio ha un accento più neutro e metropolitano, nonostante sia cresciuto a Smallville.

Alcuni fan si sono chiesti perché l’Uomo d’Acciaio non abbia lo stesso accento “redneck” dei suoi genitori. James Gunn ha ora spiegato su Threads: “Sebbene il termine “redneck” non mi piaccia, il motivo è lo stesso per cui io non ho lo stesso accento dei miei genitori. Vai all’università in una città diversa, vieni preso in giro per il tuo accento di provenienza e ti alleni a poco a poco.”

Clark probabilmente avrebbe mantenuto almeno un leggero accento del Midwest, ma questo è un film, in fin dei conti, e non siamo sicuri che il mondo sia pronto per una versione “campagnola” dell’Uomo di Domani.

LEGGI ANCHE:

Nella nostra recensione di Superman abbiamo scritto: “James Gunn firma un film divertente e emozionante, con un cast perfettamente assortito e un protagonista destinato a lasciare il segno. Un’opera che non solo inaugura il DCU, ma che dimostra come ci sia ancora un immenso bisogno di eroi luminosi, puri e umani. Superman è tornato, e mai come questa volta ci serviva davvero.”