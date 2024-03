Robert Downey Jr. è stato molto presente durante il recupero di Jeremy Renner da un incidente quasi fatale con uno spazzaneve.

In un’intervista con People, Jeremy Renner ha riflettuto sul devastante incidente di cui è stato vittima il giorno di Capodanno del 2023. Il suo processo di recupero ha richiesto mesi e durante quel periodo Robert Downey Jr. si è spesso messo in contatto con l’attore tramite le chiamate su FaceTime.

Anche se all’epoca Renner soffriva di “dolore ultraterreno”, era sempre rallegrato dalle sue chiacchierate con Robert Downey Jr. . La star di Hawkeye ha continuato spiegando come l’attore gli abbia detto quanto fosse bello, offrendo allo stesso tempo incoraggiamento a migliorare in modo in cui Jeremy Renner potesse tornare a lavorare nella prossima stagione di Mayor of Kingstown.

“Alla fine abbiamo avuto delle chat davvero fantastiche su FaceTime, come se stessimo uscendo insieme o qualcosa del genere“, ha detto Renner. “Lui dice, ‘Amico, la cosa più importante è che tu abbia un bell’aspetto. Non mi interessa come ti senti, finché hai un bell’aspetto è tutto ciò che conta.’ Dice: “Devi tornare a fare il sindaco , perché dobbiamo vedere cosa succede. I suoi modi sono davvero commoventi”.

L’incidente di Jeremy Renner è avvenuto settimane prima della premiere della seconda stagione della sua serie Paramount+ Mayor of Kingstown, di cui Robert Downey Jr. è apparentemente un grande fan. Come Robert Downey Jr. ha incoraggiato, Renner alla fine è tornato a lavorare nello show. Durante il suo recupero, la serie è stata rinnovata per una terza stagione. A gennaio, un anno dopo l’incidente, Jeremy Renner era ufficialmente tornato a lavorare sul set della terza stagione di Mayor of Kingstown .

Jeremy Renner tornerà nel MCU?

Robert Downey Jr. ha suggerito che avrebbe finito come Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, quindi non sembra probabile che si riunirà con Jeremy Renner nell’MCU, anche se è possibile, poiché ci sono voci su un nuovo film sugli Avengers che riunirà la squadra originale. Nel frattempo, Jeremy Renner ha anche anticipato che è sempre pronto a tornare nel MCU dei Marvel Studios e lo chiama. Detto questo, non ci sono piani noti in questo momento su quando Renner potrebbe tornare.