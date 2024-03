Sony Pictures ha rilasciato un nuovo trailer per celebrare la riedizione di tutti gli otto film live-action di Spider-Man, che inizierà il mese prossimo, almeno negli USA. Al momento non abbiamo nessuna notizia rispetto alla possibilità che i film arriveranno in sale anche in Italia.

Condiviso da Sony, è stato rilasciato un trailer che ricorda al pubblico che l’iconico web crawler tornerà nei cinema il 15 aprile negli USA. Il trailer presenta filmati di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland che interpretano il supereroe in tre epoche diverse. Il trailer mostra anche il trio tutti insieme in Spider-Man: No Way Home. Guarda il trailer completo qui sotto.

I fan americano potranno vedere ciascuno dei tre attori principali di Spider-Man sul grande schermo a partire dal prossimo mese. Il primo film a debuttare è il primo Spider-Man di Sam Raimi, che sarà seguito dal resto dei film live action, con ogni film in anteprima a una settimana di distanza l’uno dall’altro. L’elenco completo dei film di Spider-Man che torneranno nei cinema è il seguente: Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004), Spider-Man 3 (2007), The Amazing Spider-Man (2012), The Amazing Spider-Man 2 (2014), Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) e Spider-Man: No Way Home (2021).

Il franchise spin-off di Spider-Man meno riuscito di Sony

Sony sta celebrando il ritorno nei cinema di tutti gli otto film live action di Spider-Man nello stesso momento in cui il loro universo cinematografico deve affrontare intense critiche. L’Universo dei personaggi Marvel di Sony, etichettato come SUMC, ha visto diversi fallimenti finanziari e critici negli ultimi anni. L’ultimo di questi è Madame Web, che ha debuttato con un punteggio di critica del 13% e un punteggio di pubblico del 47% su Rotten Tomatoes. In particolare, il film con Dakota Johnson è stato anche oggetto di reazioni negative da parte delle sue stesse star, con Sydney Sweeney che ha ironizzato su Madame Web durante la sua apertura a freddo al Saturday Night Live .