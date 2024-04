Joe e Anthony Russo spiegano perché non credono alle affermazioni sulla “stanchezza da supereroi”

I registi di Captain America: The Winter Soldier e Avengers: Endgame Joe e Anthony Russo, hanno condiviso il loro pensiero sul concetto di "stanchezza da supereroi", spiegando perché non credono a questa affermazione.

C’è stato un tempo in cui i Marvel Studios non potevano sbagliare, ma le cose sono cambiate quando Eternals è diventato il primo film del MCU a ottenere un punteggio “Rotten” su Rotten Tomatoes.

Il marchio non è più a prova di critica e film e serie tv come Secret Invasion e Ant-Man and The Wasp: Quantumania ne sono la prova. Gli odiatori del genere supereroistico non hanno perso tempo ad abbracciare la narrativa della “stanchezza da supereroi”, ma i registi di Avengers: Endgame, Joe e Anthony Russo non sembrano essere d’accordo con questa affermazione.

“Penso che sia un riflesso dello stato attuale di tutto“, ha detto Joe a proposito delle recenti difficoltà dei Marvel Studios. “È difficile in questo momento, è un momento interessante. Penso che siamo in un periodo di transizione e la gente non sa ancora bene come riceverà le storie in futuro, o che tipo di storie vorrà“.

“C’è un grande divario generazionale sul modo di consumare i media. C’è una generazione che è abituata alla visione su appuntamento e ad andare a teatro in una certa data per vedere qualcosa, ma sta invecchiando“, ha continuato, condividendo la sua opinione sullo stato attuale di Hollywood. Nel frattempo, la nuova generazione dice: “Lo voglio subito, voglio elaborarlo subito“, per poi passare alla cosa successiva, che elabora facendo altre due cose allo stesso tempo“.

“Sai, è un momento molto diverso rispetto al passato. E credo che tutti, compresa la Marvel, stiano vivendo la stessa cosa, questa transizione. E credo che questo sia probabilmente l’aspetto più importante“.

Sulla “stanchezza da supereroi”

Anthony è poi intervenuto per condividere la sua convinzione che da tempo ci si lamenta della “stanchezza da supereroi“, solo che il genere ha dimostrato che i suoi detrattori si sbagliavano reinventandosi.

L’era post-COVID è stata definita dall’espansione del MCU sullo streaming, e anche se sarebbe sbagliato definirlo un esperimento fallito, i Marvel Studios hanno faticato. Ora, però, è in atto una revisione creativa nello studio che ha rimandato tutto, da Daredevil: Born Again ad Avengers 5 sono tornati al tavolo da disegno.

“Penso che sia la stanchezza in generale“, ha sottolineato il cineasta, togliendo il disturbo agli adattamenti dei fumetti. “La questione della stanchezza da supereroi esisteva da molto prima del lavoro che stavamo facendo. Quindi, è una sorta di lamentela eterna, come quella che abbiamo sempre citato agli inizi del nostro lavoro sui supereroi“.

“La gente si lamentava dei western allo stesso modo, ma sono durati per decenni e decenni e decenni. Venivano continuamente reinventati e portati a nuovi livelli man mano che andavano avanti“.

Con un rilancio del DCU all’orizzonte, sembra che stiamo entrando in una nuova era per i film di supereroi. Una volta che i Marvel Studios avranno superato la Saga del Multiverso, gli X-Men saranno in gioco e questo, da solo, dovrebbe cambiare le carte in tavola.