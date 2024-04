DC Studios stanno preparando un film sulla Justice League International?

Durante la presentazione dello slate dei DC Studios non si è parlato di Justice League, ma un nuovo rumor sostiene che James Gunn e Peter Safran abbiano in programma un progetto sulla Justice League International. Continuate a leggere per i dettagli...

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo avuto aggiornamenti significativi sui piani DC Studios per il DCU, anche se la mancanza di notizie può essere in gran parte attribuita agli scioperi di Hollywood dello scorso anno.

Negli ultimi mesi hanno iniziato a prendere forma un paio di progetti, tra cui Supergirl: Woman of Tomorrow, ma sembra che siamo ancora lontani dal vedere lo slate di “Gods of Monsters” sullo schermo… per non parlare di sapere per cosa, eventualmente, si sta preparando il terreno.

Ebbene, secondo una nuova indiscrezione condivisa dallo scooper @MyTimeToShineH, i DC Studios stanno sviluppando un film sulla Justice League International (come nota a margine, si dice che Nathan Fillion riprenderà il suo ruolo di Guy Gardner nella serie HBO MAX Lanterns).

Per molti versi c’era da aspettarselo. James Gunn ha dichiarato in più occasioni di essere un fan della Justice League International, cosa che sembra essere evidente dai supereroi che ha scelto per SUPERMAN.

Ci sono già state speculazioni sul fatto che l’Uomo d’Acciaio incontrerà questa squadra nel suo prossimo film, con Hawkgirl, Mister Terrific, Guy Gardner Lanterna Verde e Metamorpho che fanno tutti parte del gruppo (che siamo sicuri vorrebbero reclutare Superman tra le loro fila).

Cosa sappiamo sulla Justice League International?

La Justice League International è stata creata alla fine degli anni ’80 dagli scrittori Keith Giffen e J.M. DeMatteis e dall’artista Kevin Maguire. Rappresentando un allontanamento dalla formazione tradizionale della Justice League, questa iterazione si concentrava maggiormente sull’umorismo, sulle dinamiche dei personaggi e sulla cooperazione internazionale.

Il roster della squadra comprendeva un mix di personaggi DC affermati e meno noti, come Batman, Martian Manhunter, Guy Gardner (poi sostituito da Hal Jordan come Lanterna Verde), Booster Gold, Blue Beetle, Black Canary e altri ancora.

Guidata dall’affabile e talvolta imbranato Maxwell Lord – che nel DCU sarà interpretato da Sean Gunn – la squadra operava dall’ambasciata della Justice League a New York City, occupandosi di minacce globali e missioni diplomatiche.

È facile mettere insieme i pezzi per capire come Justice League International potrebbe inserirsi nel reboot dei DC Studios. Sebbene molti fan siano senza dubbio desiderosi di vedere il ritorno della Justice League “classica” sui nostri schermi, dobbiamo credere che James Gunn stia aspettando il momento giusto, soprattutto dopo gli sforzi del 2017 e del 2021.

Per il momento, ovviamente, si tratta solo di una voce e siamo certi che il regista si affretterà a smentire questa storia, qualora fosse falsa. Se non lo farà, potremmo finalmente avere un’idea più precisa di ciò che il nuovo DCU sta costruendo…