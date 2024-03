Nelle scorse settimane, abbiamo visto il regista Matthew Vaughn svelare i suoi ambiziosi piani per Kick-Ass 3 e tutto il franchise di Kick-Ass.

Matthew Vaughn ha diretto il primo film nel 2010 e ha prodotto il sequel di Jeff Wadlow, poco apprezzato, tre anni dopo. Ora, Variety ha condiviso alcuni dettagli aggiuntivi e… beh, la situazione sembra un po’ confusa!

Il rapporto inizia spiegando che il regista sta attualmente producendo il suo prossimo film, The Stuntman. La regia è di Damien Walters e la storia ruota attorno a due fratelli che diventano stuntman (si dice che l’azione sia ambientata negli anni ’70). La produzione inizierà presto.

Questo film farà parte della nuova trilogia di Kick-Ass di Matthew Vaughn, e il primo capitolo – School Fight – è stato girato un paio di anni fa ma non è ancora uscito. Anche questo film è stato prodotto da Matthew Vaughn e diretto da Damien Walters, e si dice che sia incentrato su un adolescente che si scontra con un rivale in amore a scuola.

“Siamo a metà dell’opera“, ha detto in precedenza il regista di X-Men: L’inizio a proposito della sceneggiatura di Kick-Ass 3. “C’è una parte molto importante, molto importante, che non è stata ancora scritta“. “C’è un’idea molto, molto azzardata… e sarà un cliché che uscirà da questa mia testa. È un universo molto, molto meta. È quello che, sapete, ‘Kick Ass’ stava reinventando e creando un supereroe vietato ai minori e nessuno lo stava facendo davvero“.

“Questo è portare l’intero concetto a un livello degno… nemmeno un sequel, perché penso che sia solo un modo completamente nuovo di fare ‘Kick Ass’, che non potrebbe essere più ‘Kick Ass‘. La trilogia sarà School Fight, questo film, chiamiamolo Vram per il momento, e poi Kick-Ass, e sono tutti collegati”.

Potrebbe trattarsi di una storia di origine furtiva per Big Daddy?! Ne dubitiamo, ma il post di X qui sotto riassume bene la situazione.

Reading the article about this is so confusing 😫

1. This movie “The Stuntman” is the second film in this new Kick-Ass trilogy

2. The first film “School Fight” was made years ago but never released.

3. We won’t really get a new Kick-Ass till the 3rd movie. But it’s all connected https://t.co/fQwEt6GjCh

— Cris Parker (@3CFilmss) February 29, 2024