Le riprese di Venom 3 sono terminate o quasi e la star Tom Hardy ha condiviso su Instagram una nuova foto del dietro le quinte del set.

Anche se a prima vista non sembra esserci nulla di troppo rivelatore o interessante nella foto, in realtà serve a confermare che il trequel di SSU si collegherà direttamente agli eventi di Spider-Man: No Way Home.

Quando le riprese sono iniziate a Los Mateos, in Spagna, l’anno scorso, alcune foto del set mostravano immagini simili a quelle del Giorno dei Morti, indicando che la prossima avventura del simbionte psicotico sarebbe stata ambientata, almeno in parte, in Messico durante l’annuale festa del Día de los Muertos.

L’ultima volta che abbiamo visto Eddie Brock (Tom Hardy) era in un bar a tema simile in una delle scene post-credits di Spider-Man: No Way Home, con lo stesso identico vestito che indossa nella foto qui sotto.

New venom 3 set photo pic.twitter.com/O8cgqhScF0 — Spider-Man News (@SpiderMan_Newz) March 1, 2024

I dettagli sulla trama non sono ancora stati resi noti, ma Tom Hardy ha condiviso in precedenza un post su Instagram in cui si parlava dell'”ultima corsa” di Eddie Brock, il che sembrerebbe suggerire che questa sarà l’ultima volta dell’attore nel ruolo. Questo significa sicuramente che è previsto un faccia a faccia con Spider-Man… giusto?

Un pezzo del simbionte è rimasto nel MCU quando Brock è stato riportato nel suo universo in No Way Home, il che ha portato a speculazioni sul fatto che un confronto potrebbe essere imminente, ma non è probabile che avvenga in questo film.

Tutto è possibile, naturalmente, ma se Tom Holland avesse girato qualche scena per questo film, è molto probabile che ne avremmo già sentito parlare. La furia di Carnage si è concluso con l’apparente morte di Cletus Kasady (Woody Harrelson) (anche se questo non significa che Carnage non tornerà) e con il detective Pat Mulligan (Stephen Graham) che sembra essere stato preso in consegna da un altro simbionte alieno, forse per preparare il debutto di Toxin in questo terzo film.

Tutto quello che sappiamo su Venom 3

Venom 3 segue i successi al botteghino consecutivi di Venom: La furia di Carnage del 2021 (502 milioni di dollari a livello globale) e Venom del 2018 (856 milioni di dollari a livello globale). Kelly Marcel, che ha scritto i primi due film, dirigerà e scriverà il trequel.

Tom Hardy ha menzionato Marcel nel suo post, scrivendo “Voglio menzionare molto brevemente quanto sia orgoglioso della mia regista, compagna di sceneggiatura e cara amica Kelly Marcel. Vederti prendere il timone di questo film mi riempie di orgoglio, è un onore. Fidati del tuo istinto, il tuo istinto è sempre perfetto. Prima classe: ti appoggio.”

A parte il ritorno di Tom Hardy nei panni del giornalista Eddie Brock e del suo inconsapevole aiutante e parassita Venom, la trama del terzo capitolo è stata tenuta nascosta. Juno Temple e Chiwetel Ejiofor si sono uniti al cast in ruoli non rivelati. Abbiamo visto l’ultima volta Venom/Eddie Brock nei titoli di coda di Spider-Man: No Way Home del 2021, ma non è chiaro quale dei personaggi dell’Universo Marvel di Sony – che include Morbius, Kraven the Hunter e Madame Web, tra gli altri – potrebbe comparire in Venom 3.