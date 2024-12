Kraven – Il Cacciatore: calo del 72% nel secondo weekend, meglio di Joker: Folie à Deux e The Marvels

A poco più di una settimana dal suo arrivo al cinema, sembra che tutti si siano già dimenticati di Kraven – Il Cacciatore. Ovviamente, non sorprende, visto che non sono state molte le persone che hanno effettivamente guardato il film Marvel prodotto dalla Sony Pictures lo scorso weekend. Tuttavia, se la Sony sperava che i fan si presentassero per assistere all’unica caccia di Kraven prima delle vacanze, i dirigenti dello studio devono essere rimasti molto delusi.

Con un calo del -72% nel secondo weekend, Kraven – Il Cacciatore ha incassato solo 3,1 milioni di dollari. Ciò porta il totale nazionale a 17 milioni di dollari e, se si considerano i numeri all’estero, ha guadagnato solo 42 milioni di dollari in tutto il mondo. Il budget, che è salito alle stelle a causa dei ritardi causati dalla pandemia e dagli scioperi dell’anno scorso, è stato di 110 milioni di dollari.

Powered by

Ci sono anche delle buone notizie, però. Un calo del -72% è meglio di Joker: Folie à Deux (-81%) e The Marvels (-78%). Ha comunque aperto con un incasso notevolmente inferiore a quelli, tuttavia, e questo è un risultato notevolmente peggiore di Madame Web (-61%).

Kraven – Il Cacciatore non ha mai avuto una possibilità con l’avvicinarsi del Natale perché Sonic 3 ha aperto al n. 1 con 62 milioni di dollari. Il terzo capitolo ha ricevuto un A CinemaScore dagli spettatori e il suo principale rivale, Mufasa: Il re leone, ha ottenuto un A-. Sorprendentemente, quest’ultimo finora sta ottenendo risultati inferiori alle aspettative con un debutto previsto di 35 milioni di dollari.