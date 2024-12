Yellowstone: 6666, tutto quello che sappiamo sullo spin-off

Yellowsone: 6666 è l’imminente spinoff della serie western di successo di Taylor Sheridan, Yellowstone su Paramount+. Mentre la serie principale si conclude nel 2024, il creatore della serie Taylor Sheridan sta approfondendo il suo universo western contemporaneo attraverso diversi show. Mentre 1923 e 1883, i primi prequel di Yellowstone, approfondiscono le radici dell’impero ranchero dei Dutton nel Montana, Yellowstone: 6666 svelerà di più sul noto 6666 o Four Sixes Ranch in Texas.

Jimmy Hurdstrom (Jefferson White), dipendente del ranch di Yellowstone, è stato mandato da John Dutton al ranch Four Sixes per imparare alcune abilità essenziali da cowboy. Come spiega Rip Wheeler (Cole Hauser), il Four Sixes è praticamente “dove è stato inventato il cowboy”. Jimmy torna al ranch dei Dutton in Yellowstone, stagione 4, episodio 10, “Erba sulle strade ed erbacce sui tetti”, come un uomo nuovo. Yellowstone: 6666 è destinato a rivelare molto di più su ciò che accade nel famigerato ma rispettato ranch texano e porterà il franchise fuori dal Montana per la prima volta.

Powered by

Dopo mesi e mesi di assenza di notizie sullo spinoff, l’ultima novità arriva sotto forma di un aggiornamento incerto su Yellowstone: 6666. La notizia è arrivata direttamente dalla produttrice esecutiva Christina Voros, che ha supervisionato la serie principale. Purtroppo, nonostante la sua posizione importante all’interno dell’universo di Yellowstone , la Voros non ha molto da offrire riguardo a 6666. “Onestamente non so come Taylor scelga di raccontare le storie che sceglie di raccontare quando”, ha detto la Voros, il che conferma che non si sta lavorando attivamente a 6666 o al già annunciato 1944.

È possibile che 6666 sia stato messo da parte in favore di una continuazione più diretta di Yellowstone.

Con lo spinoff incentrato su Beth e Rip già confermato, è possibile che 6666 sia stato messo da parte in favore di una continuazione più diretta di Yellowstone. Tuttavia, i commenti di Voros lasciano aperta la porta a ulteriori espansioni future, ed è chiaro che nessuno, oltre allo stesso Sheridan, sa davvero cosa stia succedendo nell’universo di Yellowstone .

Leggete qui i commenti di Voros:

Onestamente non so come Taylor scelga di raccontare quali storie e quando. Credo che in questa stagione abbia chiuso molte porte su Yellowstone. Ovviamente ci sono personaggi che non rivedremo più perché sono stati eliminati. Ma credo che abbia lasciato alcune porte aperte, e ce ne sono alcune che non so ancora dire se siano chiuse o meno. Ma lo sapremo quando le attraverseremo.

Yellowstone: il 6666 è confermato

È stato confermato il prossimo spinoff, Yellowstone: 666, annunciato nel febbraio 2021 (via Entertainment Weekly). Quando la serie è stata annunciata per la prima volta, non si sapeva nulla del cast, della troupe o di molti dettagli della storia, e così è rimasto negli anni successivi. Dal 2021 non ci sono stati molti movimenti e lo stato attuale di 6666 è in sospeso. Vari altri progetti di Taylor Sheridan (Landman, Tulsa King, ecc.) hanno avuto la precedenza, ed è chiaro che 6666 potrebbe non essere una priorità per il celebre produttore televisivo.

La produttrice Christina Voros ha quasi confermato che 6666 è stato sospeso nel dicembre 2024 quando ha detto di non sapere nulla del suo sviluppo. Sebbene questo non significhi che il progetto sia stato abbandonato per sempre, l’annuncio dello spinoff diretto di Beth e Rip suggerisce che 6666 potrebbe essere messo da parte. Tuttavia, Taylor Sheridan ha mantenuto un certo riserbo sui suoi piani per Yellowstone , quindi tutto è possibile.

Dettagli sulla storia di Yellowstone: 6666

Non sono ancora stati diffusi dettagli specifici sulla trama dello spinoff di Yellowstone: 6666 . Tuttavia, Paramount+ ha rilasciato alcuni dettagli in un comunicato stampa del febbraio 2021, scrivendo:

“Fondato quando i Comanches dominavano ancora il Texas occidentale, nessun ranch in America è più intriso di storia del West del 6666. Ancora in funzione come due secoli prima, e comprendente un’intera contea, il 6666 è il luogo in cui lo stato di diritto e le leggi della natura si fondono in un luogo in cui la cosa più pericolosa che si fa è quella successiva”.

Se il nuovo spinoff di Yellowstone è ambientato nel 1800, potrebbe potenzialmente presentare alcuni dei personaggi di 1883, molti dei quali erano veterani militari e cowboy che potrebbero essere coinvolti nel Four Sixes Ranch. Che Yellowstone: 6666 sia ambientato nel presente o nel passato, è destinato a continuare la visione unica del West americano di Sheridan e a espandere il franchise.

La storia del vero Four Sixes Ranch

Il Four Sixes Ranch fu fondato nel 1900 dall’allevatore texano Samuel Burk Burnett, che avrebbe vinto il ranch in una partita a carte con una mano di quattro sei. In realtà, il nome deriva dai primi 100 capi di bestiame che Samuel Burk Burnett acquistò nel 1870, tutti con il marchio “6666”. Dopo che la polvere della Guerra Civile si era posata, le opportunità abbondavano per coloro che avevano i mezzi per coglierle, e Samuel Burk Burnett le colse per sviluppare un ranch che si era costruito una reputazione di cavalli da lavoro, cavalli da corsa e bestiame Angus di qualità superiore.

La pronipote di Burnett, Anne Burnett Marion, morì nel febbraio 2020 e il Four Sixes Ranch fu messo sul mercato per 347,7 milioni di dollari. Nel maggio 2021, il creatore di Yellowstone Taylor Sheridan ha acquistato il ranch, probabilmente in preparazione di Yellowstone: 6666. Che sia nel passato, nel presente o nel futuro, Yellowstone: 6666 potrebbe essere ancora migliore dell’originale Yellowstone o di qualsiasi altro suo spinoff.