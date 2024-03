Michael Keaton parla del suo momento istant iconic agli Oscar 2024, in cui Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger lo hanno riconosciuto tra il pubblico come Batman. Quest’anno Keaton è tornato a vestire i panni di Batman in The Flash, e mentre DeVito e Schwarzenegger hanno presenziato agli Oscar 2024 in una divertente reunion di I Gemelli, hanno anche ricordato che entrambi sono stati dei villain del franchise dell’Uomo Pipistrello.

Solo pochi giorni dopo la cerimonia degli Academy Awards, Michael Keaton è apparso al Jimmy Kimmel Live (tramite DC Film News) dove gli è stato chiesto del momento tra lui, Schwarzenegger e DeVito, mentre si divertivano Batman contro il Pinguino (in Batman Il Ritorno) e Mr. Freeze (in Batman & Robin) a “confronto”.

“La cosa bella, se non vi dispiace dirlo io stesso, è stata che ho portato con me un ascot, [come un] cambio di guardaroba, perché ho pensato: “Se devo farlo, lo farò alla Bruce Wayne” un po’. Immaginavo che la gente mi vedesse sul palco, bel tocco, no?”

Michael Keaton admits to “Bruce Wayne it up” for The Batman bit at the Oscars.

Yet another reason why he’ll always be BATMAN forever.

(Via Jimmy Kimmel) pic.twitter.com/ckiNuVzc70

— DC Film News (@DCFilmNews) March 14, 2024