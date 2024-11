M3GAN 2.0: la bambola assassina ha un nuovo corpo nella prima foto dal set

Il corpo originale di M3GAN è stato distrutto alla fine del primo film, ma sembra che l’intelligenza artificiale assassina riuscirà a trovare un’altra bambola da abitare nel prossimo sequel. Un sequel di M3GAN di Blumhouse e Atomic Monster sembrava inevitabile dopo che il film horror fantascientifico acclamato dalla critica ha avuto un successo sorprendente al botteghino, e abbiamo scoperto lo scorso gennaio che M3GAN 2.0 era ufficialmente in fase di sviluppo.

Ora, Vanity Fair ha condiviso un primo sguardo al film tramite un’immagine del dietro le quinte che mostra il ritorno della bambola assassina, che evidentemente è riuscita a trovare un nuovo corpo (che per puro caso sembra identico a quello vecchio) dopo gli eventi del primo film.

Di cosa parla il primo M3GAN

M3GAN vede Allison Williams (Girls, Get Out) nei panni di Gemma, una brillante esperta di robotica presso un’azienda di giocattoli che usa l’intelligenza artificiale per sviluppare una bambola realistica programmata per essere la migliore compagna di un bambino e la migliore alleata di un genitore. Dopo aver ottenuto inaspettatamente la custodia della nipote orfana Cady (Violet McGraw), Gemma chiede aiuto al prototipo M3GAN, ma, come ci si potrebbe aspettare, le cose non vanno esattamente secondo i piani.

Il film si conclude con Gemma e Cady che riescono a distruggere la forma fisica di M3GAN, ma non puoi tenere a bada una brava bambola assassina per troppo tempo, ed è fortemente implicito che la sua coscienza IA sia stata trasferita al dispositivo smart home simile ad Alexa nella casa di Gemma.

Williams e McGraw torneranno, e saranno affiancate dal nuovo membro del cast Ivanna Sakhno (Ahsoka), che si dice avrà un ruolo importante. Akela Cooper, che ha scritto il primo film, scriverà ancora una volta la sceneggiatura con Gerard Johnstone, che tornerà anche lui alla regia.

Le immagini fanno parte di una serie di Preview affidate alla rivista, scorrendo il carosello di Instagram verso destra, potrete scoprire le immagini del film.