Film Marvel: l’ordine cronologico di uscita e di come guardarli

È passato molto tempo, ormai, da quando su grande schermo abbiamo visto la conclusione della Infinity Saga dei Marvel Studios e la pandemia di COVID-19 ha scombinato i piani d’uscita dei primi film della Fase quattro. Ora finalmente siamo entrati nel vivo della Fase Cinque, che ha incontrato serie difficoltà sia di gradimento di pubblico che di incassi al box office. Ecco di seguito in base all’ordine film Marvel, come recuperare, vedere e rivedere tutti i film del Marvel Cinematic Universe, sia secondo l’uscita che secondo la cronologia interna.

Film Marvel, l’ordine cronologico dell’uscita in sala

Fase Uno

Fase Due

Fase Tre

Fase Quattro

WandaVision (su Disney+) è una miniserie televisiva statunitense del 2021 creata da Jac Schaeffer per Disney+ e basata sui personaggi della Marvel Comics Wanda Maximoff e Visione . La miniserie è ambientata nel Marvel Cinematic Universe MCU ), in continuità con i film del franchise , e si svolge dopo gli eventi del film Avengers: Endgame (2019). WandaVision è prodotta dai Marvel Studios , con Schaeffer come showrunner e Matt Shakman alla regia. Elizabeth Olsen e Paul Bettany riprendono i rispettivi ruoli di Wanda Maximoff e Visione dai film. Fanno parte del cast principale anche Debra Jo Rupp , Fred Melamed , Kathryn Hahn , Teyonah Parris , Randall Park , Kat Dennings e Evan Peters . Nel settembre 2018, i Marvel Studios erano al lavoro su diverse serie televisive per Disney+, incentrate sui personaggi secondari dei film del MCU come Wanda e Visione. Schaeffer venne ingaggiata nel gennaio 2019 e la serie venne annunciata nell’aprile seguente; ad agosto Shakman si unì al progetto. La serie si presenta come un omaggio alle sitcom statunitensi, con Wanda e Visione che vivono in una realtà che li porta attraverso diversi decenni televisivi. Le riprese iniziarono ad Atlanta , in Georgia , nel novembre 2019, ma vennero interrotte a marzo 2020 a causa della pandemia di COVID-19 . La produzione riprese a Los Angeles nel settembre 2020 e si concluse a novembre. WandaVision ha debuttato il 15 gennaio 2021 e si è conclusa il 5 marzo 2021. È la prima serie della Fase Quattro del MCU . La serie è stata elogiata dalla critica per i suoi omaggi alle sitcom passate, per i suoi repentini cambi di tono e per le interpretazioni di Olsen e Bettany.

Fase Cinque

Presentata durante il Comic-Con di San Diego, i Marvel Studios hanno deciso di organizzare il loro prossimo programma di film e serie, rivelando ogni produzione che fa parte della Fase 5 del MCU. Oltre a stabilire le date di uscita dei progetti, i Marvel Studios hanno anche svelato nuovi entusiasmanti progetti, come il film di Anthony Mackie su Captain America e il ritorno di Charlie Cox nella parte di Daredevil.

La Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe comprende tutte le produzioni dei Marvel Studios che usciranno dal 2023 alla metà del 2025, con la Walt Disney Studios Motion Pictures che distribuirà i film, mentre le serie usciranno su Disney+. A partire da Agatha All Along, alla fine del 2024, le serie live-action sono state distribuite sotto l’etichetta “Marvel Television” dei Marvel Studios, mentre l’animazione della fase è stata prodotta dai Marvel Studios Animation.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania – Il primo film della fase è Ant-Man and the Wasp: Quantumania, uscito nel febbraio 2023, mentre la prima serie della fase, Secret Invasion, ha debuttato nel giugno 2023. Il calendario delle uscite della Fase Cinque è stato modificato più volte a causa degli scioperi della Writers Guild of America e della SAG-AFTRA del 2023. Kevin Feige produce tutti i film e funge da produttore esecutivo di tutte le serie di questa fase, insieme ai produttori Stephen Broussard per Quantumania, Ryan Reynolds, Shawn Levy e Lauren Shuler Donner per Deadpool & Wolverine e Nate Moore e Malcolm Spellman per Captain America: Brave New World.

Guardiani della Galassia Vol. 3 – È il sequel di Guardiani della Galassia (2014) e Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017), nonché il 32° film del Marvel Cinematic Universe (MCU). Scritto e diretto da James Gunn. Nel loro nuovo quartier generale su Knowhere, i Guardiani della Galassia vengono attaccati da Adam Warlock, un guerriero Sovrano creato dalla Grande Sacerdotessa Ayesha che cerca di distruggerli per averli derubati. Dopo aver ferito gravemente Rocket, Adam viene pugnalato da Nebula e fugge. Gli zaini medici dei Guardiani non sono in grado di curare le ferite di Rocket a causa di un interruttore di morte inserito in lui dall’organizzazione Orgocorp. I Guardiani si recano al quartier generale dell’Orgocorp per trovare il codice di annullamento dell’interruttore e salvare la vita di Rocket.

The Marvels – è il sequel del film Captain Marvel (2019), la continuazione della miniserie televisiva Ms. Marvel (2022) e il 33° film del Marvel Cinematic Universe (MCU). Il film è stato diretto da Nia DaCosta, che ha co-scritto la sceneggiatura con Megan McDonnell ed Elissa Karasik. Il film è interpretato da Brie Larson nel ruolo di Carol Danvers / Captain Marvel, Teyonah Parris nel ruolo di Monica Rambeau e Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan / Ms. Marvel, insieme a Zawe Ashton, Gary Lewis, Park Seo-joon, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Saagar Shaikh e Samuel L. Jackson. Nel film, Danvers, Rambeau e Kamala si alleano come “le Meraviglie” dopo aver iniziato a scambiarsi di posto ogni volta che usano i loro poteri.

Deadpool & Wolverine – Il film è diretto da Shawn Levy da una sceneggiatura scritta insieme a Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick e Zeb Wells. Reynolds e Hugh Jackman interpretano rispettivamente Deadpool e Wolverine, insieme a Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. Nel film, la Time Variance Authority (TVA) strappa Deadpool alla sua vita tranquilla e lo mette in missione con Wolverine che cambierà la storia del MCU.

Captain America: Brave New World – È destinato a essere il quarto capitolo della serie cinematografica di Captain America, la continuazione della miniserie televisiva The Falcon and the Winter Soldier (2021) e il 35° film del Marvel Cinematic Universe (MCU). Il film è diretto da Julius Onah, che ha co-scritto la sceneggiatura con il team di Malcolm Spellman e Dalan Musson, e da Matthew Orton. Il film è interpretato da Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson / Capitan America insieme a Danny Ramirez, Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Shira Haas, Harrison Ford e Liv Tyler. Captain America: Brave New World uscirà negli Stati Uniti il 14 febbraio 2025, come parte della Fase Cinque del MCU.

Thunderbolts* – Sarà il 36° film del Marvel Cinematic Universe (MCU). Il film è diretto da Jake Schreier e scritto da Eric Pearson, Lee Sung Jin e Joanna Calo, ed è interpretato da un cast corale con Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell, Julia Louis-Dreyfus, Florence Pugh, David Harbour, Olga Kurylenko, Harrison Ford e Lewis Pullman. Nel film, un gruppo di antieroi va in missione per conto del governo. Thunderbolts* uscirà negli Stati Uniti il 5 maggio 2025, come ultimo film della Fase Cinque del MCU.

Le serie televisive Disney+ della fase cinque includono

Secret Invasion, con Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn; È la nona serie televisiva del Marvel Cinematic Universe (MCU) prodotta dai Marvel Studios, in continuità con i film del franchise. Segue Nick Fury e Talos mentre scoprono una cospirazione da parte di un gruppo di Skrull mutaforma per conquistare la Terra. Bradstreet è lo sceneggiatore principale, mentre Ali Selim è il regista.Nick Fury collabora con Talos, uno Skrull alieno mutaforma, per scoprire una cospirazione da parte di un gruppo di Skrull rinnegati guidati da Gravik che intendono ottenere il controllo della Terra fingendosi diversi umani in tutto il mondo.

La seconda stagione di Loki, con Tom Hiddleston;

La seconda stagione dell’animazione What If…?, narrata da Jeffrey Wright;

Echo, con Alaqua Cox; Condividendo la continuità con i film del franchise, ed è uno spin-off della serie Hawkeye (2021). Il film vede il ritorno di Maya Lopez nella sua città natale, dove dovrà fare i conti con il suo passato, riconnettersi con le sue radici native americane e abbracciare la sua famiglia e la sua comunità. Marion Dayre e Amy Rardin sono gli sceneggiatori principali, mentre Sydney Freeland guida il team di regia.

Agatha All Along , con Kathryn Hahn; L’animazione Eyes of Wakanda;

La prima stagione di Your Friendly Neighborhood Spider-Man, con Hudson Thames;

Daredevil: Born Again, con Charlie Cox. È destinata a essere una delle serie televisive del Marvel Cinematic Universe (MCU) prodotte dai Marvel Studios, attraverso la sua etichetta Marvel Television, condividendo la continuità con i film del franchise. Sarà la seconda serie incentrata sul personaggio dopo Daredevil (2015-2018) della precedente casa di produzione Marvel Television e di Netflix. Dario Scardapane è lo showrunner, mentre Justin Benson e Aaron Moorhead sono i registi principali. Charlie Cox riprende il suo ruolo di Matt Murdock / Daredevil dalla serie televisiva Netflix della Marvel e dalle precedenti produzioni dei Marvel Studios, con Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal, Margarita Levieva, Michael Gandolfini, Genneya Walton, Arty Froushan, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Jeremy Earl e Ayelet Zurer. Daredevil: Born Again sarà trasmesso in anteprima su Disney+ nel marzo 2025 e dovrebbe essere composto da 18 episodi divisi in nove metà. Farà parte della Fase Cinque del MCU.

Ironheart, con Dominique Thorne. È destinata a essere una delle serie televisive del Marvel Cinematic Universe (MCU) prodotte dai Marvel Studios, attraverso l’etichetta Marvel Television, insieme a Proximity Media e in continuità con i film del franchise. Hodge è il capo sceneggiatore. Dominique Thorne riprende il ruolo di Riri Williams / Ironheart dal film Black Panther: Wakanda Forever (2022), con Anthony Ramos, Alden Ehrenreich, Lyric Ross, Matthew Elam, Anji White, Manny Montana e Shea Couleé. Ironheart dovrebbe debuttare su Disney+ nel 2025 e sarà composto da sei episodi. Farà parte della Fase Cinque del MCU.

Anche la seconda stagione dei cortometraggi I Am Groot, con Vin Diesel, è inclusa in questa fase. La Fase Cinque, insieme alla Fase Quattro e alla Fase Sei, costituisce la “Saga del Multiverso“.

