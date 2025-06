L’ombra dello scorpione: Doug Liman dirigerà l’adattamento del romanzo di Stephen King

L’ombra dello scorpione di Stephen King potrebbe finalmente approdare sul grande schermo. Il regista Doug Liman dirigerà un lungometraggio tratto dal bestseller post-apocalittico per la Paramount Pictures, con Tyler Thompson della Cross Creek Pictures a bordo come produttore. Il progetto, tuttavia, non ha ancora una sceneggiatura, quindi lo sviluppo potrebbe richiedere del tempo, dato che Liman e lo studio stanno lavorando per trasformare il romanzo di King – che conta 1.153 pagine nella versione integrale – in un unico film.

L’ultima notizia dell’adattamento risale al 2016 e annunciava che il film sarebbe stato diviso in dueparti.