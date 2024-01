- Pubblicità -

“Non c’è modo di sentirsi tristi quando sai di essere così fortunato”, ha detto Margot Robbie durante un panel durante una proiezione speciale del SAG martedì sera. Robbie, che ha prodotto e interpretato Barbie, stava rispondendo alle questioni delle mancate nomination agli Oscar per la regista Greta Gerwig e per se stessa nella categoria Attrice protagonista, una situazione che ha suscitato molto dibattito online e delusione per i fan di Barbie.

“Ovviamente penso che Greta dovrebbe essere nominata per la regia, perché quello che ha fatto è una cosa che capita una volta nella carriera, una cosa irripetibile, quello che ha realizzato, lo è davvero”, ha detto Robbie. “Ma è stato un anno incredibile per tutti i film.”

Barbie è l’unico film da un miliardo di dollari diretto esclusivamente da una donna, e lo scorso anno ha superato tutti gli altri film al botteghino, portando a casa 1,4 miliardi di dollari in tutto il mondo. Come ha detto Margot Robbie, la reazione al film è diventata una sorta di fenomeno culturale: “Sospetto solo che sia più grande di noi. È più grande di questo film, è più grande del nostro settore”.

Robbie ha anche sottolineato chiaramente che è “più che entusiasta di avere otto nomination agli Oscar, è così folle”. Queste nomination includono Miglior Film, Attrice non Protagonista per America Ferrera; Attore non protagonista per Ryan Gosling, costumi, scenografia e miglior sceneggiatura non originale per Gerwig e Noah Baumbach. “Tutti quelli che hanno ricevuto i riconoscimenti che hanno ricevuto sono semplicemente incredibili, così come il riconoscimento per il miglior film”, ha detto Robbie.

“Abbiamo deciso di fare qualcosa che potesse cambiare la cultura, influenzare la cultura, avere una sorta di impatto”, ha detto Robbie. “E lo ha già fatto, in parte, molto più di quanto avessimo mai immaginato. E questa è davvero la ricompensa più grande che potrebbe derivare da tutto questo”.

Diretto da Greta Gerwig e scritto da Gerwig e Noah Baumbach, Barbie vede protagonista Margot Robbie, al fianco di Ryan Gosling e America Ferrera.