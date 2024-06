Marvel Studios faranno il loro ritorno al Comic-Con di San Diego!

Dopo il sonnolento Comic-Con di San Diego della scorsa estate a causa dello sciopero degli attori, quello di quest’anno sta per esplodere con il ritorno dei Marvel Studios nella Sala H. Il Comic-Con di San Diego si svolgerà dal 25 al 28 luglio.

Tradizionalmente, il penultimo giorno dell’SDCC è dedicato alla presentazione dei Marvel Studio nel tardo pomeriggio. Da notare, lo studio era presente al fanboy confab l’anno scorso con uno stand commerciale, un panel di fumetti e autografi di illustri scrittori e artisti.

Il ritorno dei Marvel Studios a San Diego!

La presenza di quest’anno per la Marvel cade nel fine settimana di apertura del loro primo film Disney classificato come R, Deadpool e Wolverine, che dovrebbe essere enorme, con alcune società di monitoraggio che individuano un possibile debutto di 200 milioni di dollari.

Non si sa ancora cosa ci riserverà la Marvel, tuttavia, l’ultimo anno davvero emozionante per i fan è stato il 2019 quando hanno annunciato i loro crossover Disney+ e sul grande schermo. Nel 2022 hanno anticipato i loro piani di Fase 5 e Fase 6.

I film che potrebbero essere protagonisti del panel sono senza dubbio Captain America: Brave New World e Thunderbolts* ma è probabile che ci sarà anche spazio per le serie Disney+ come Ironheart e Wakanda Forever e per il cast di The Fantastic Four che dovrebbe cominciare a breve le riprese del film.