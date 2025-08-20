Guy Pearce e Jack O’Connell in Ink, prossimo film di Danny Boyle

Guy Pearce e Jack O’Connell puntano al prossimo film di Danny Boyle, Ink, di StudioCanal, con Pearce in lizza per interpretare il magnate dei media Rupert Murdoch.

Danny Boyle si è fatto un nome trasformando storie vere e intense in emozionanti esperienze cinematografiche, e il premio Oscar sembra aver trovato la prossima storia avvincente da adattare. Alcune fonti hanno riferito a Deadline che Boyle dirigerà Ink, un film di Studiocanal, Media Res e House Productions che ruota attorno all’ascesa dell’impero di Rupert Murdoch. Secondo fonti attendibili, il candidato all’Oscar Guy Pearce sarebbe in trattative per interpretare il magnate dei media e fondatore di NewsCorp, mentre Jack O’Connell sarebbe in trattative per interpretare Larry Lamb, che Murdoch assunse per dirigere il Sun quando lo acquistò nel 1969.

Un’esplosiva montagna russa cinematografica su un gruppo di visionari e disadattati che avevano un’idea per un nuovo tipo di informazione, che avrebbe dato alla gente ciò che desiderava e avrebbe cambiato il volto del mondo in cui viviamo oggi. James Graham, autore dell’opera teatrale originale, ha adattato la sceneggiatura e le riprese sono previste per questo ottobre.

Basato sull’opera teatrale di James Graham, il film segue le vicende del quotidiano in difficoltà di Murdoch, The Sun, che intende renderlo una fonte di informazione di riferimento e assume Lamb per dirigerlo. L’acquisto del giornale darebbe inizio a una rivalità di lunga data tra The Sun e The Mirror, portando all’ascesa dei tabloid britannici come li conosciamo oggi.

Danny Boyle produce con Tessa Ross e Michael Ellenberg. Il film riunisce Boyle e Ross dopo la loro collaborazione in The Millionaire. Tracey Seaward e Tonia Davis sono anche i produttori.

Jack O’Connell è reduce da 28 anni dopo, in cui è stato diretto proprio da Danny Boyle. Tornerà nel sequel già in produzione 28 anni dopo: The Bone Temple.