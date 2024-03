Prima del lancio di Echo su Disney+ a gennaio, i Marvel Studios hanno inaspettatamente reso le serie tv Netflix della Marvel Television parte del “canone” ufficiale dell’MCU.

Serie come Daredevil e Jessica Jones avrebbero sempre dovuto svolgersi nel MCU, ma con una chiara divisione tra Kevin Feige e quei progetti per il piccolo schermo sostenuti da Ike Perlmutter, i collegamenti erano nella migliore delle ipotesi tenui e i crossover erano pochi e rari e so sono svolti in pochi anni (le serie non hanno mai fatto riferimento agli accordi di Sokovia, per esempio).

Sebbene sia chiaro che i Marvel Studios continueranno a scegliere ciò che vogliono ottenere da quei progetti Marvel Television, il capo dello streaming Brad Winderbaum ha recentemente parlato con The Hollywood Reporter e ha spiegato come è arrivata a questa decisione.

“Alla fine lo abbiamo detto ad alta voce. Quando gli show Netflix stavano uscendo e venivano realizzati, stavamo lavorando verso Infinity War ed Endgame. Stavamo cercando di bilanciare tutti questi franchise cinematografici e farli culminare sullo schermo in questi due film epici. Dire che è stata una sfida non è nemmeno corretto. È stato uno degli sforzi creativi più impegnativi che lo studio abbia mai intrapreso. Non sono sicuro che ci sarà mai più qualcosa di simile nel cinema. Ci è voluto così tanto per ottenere tutto quel materiale. per galvanizzare in quel posto e in quel momento in modo che le persone potessero vivere quell’esperienza al cinema.”

“Quindi, in quel momento, dire: ‘Va bene, prenderemo anche questo programma televisivo e ci concentreremo su quello’, sarebbe stato troppo, anche se stavamo comunicando avanti e indietro. Tutti su il lato televisivo e quello cinematografico sapevano cosa stavano facendo a vicenda, e puoi vedere che c’è una continuità lì. I riferimenti si allineano, ma era semplicemente troppo per noi concentrarci in quel momento. “

“Passiamo ora a Disney+, dove stiamo effettivamente disponendo la sequenza temporale con tessere su uno schermo, all’improvviso ci diciamo: ‘Dovremmo farlo e basta. Facciamolo.’ È stato anche stimolato dalla riqualificazione di Daredevil: Born Again, una volta che abbiamo iniziato ad appoggiarci davvero ad parte della mitologia e del retroscena stabiliti in quegli spettacoli Netflix.

“Mi è stato chiesto di questo durante la stampa di Echo e ho capito: ‘Oh, non è solo scontato. Le persone hanno un interesse attivo e vogliono conferma.’ Quindi siamo stati in grado di farlo abbastanza rapidamente, ed è interessante che il servizio di Disney+ sia diventato effettivamente un’affermazione semplicemente riorganizzando quelle tessere. Questo è il nostro mezzo per definire il canone ora, ed è folle pensarlo.”