Masters of the Universe: la sinossi rivela un importante cambiamento nelle origini di He-Man

Il reboot live-action di Masters of the Universe sta finalmente per vedere la luce dopo essere stato in fase di sviluppo per molti anni. Dopo numerose false partenze, Netflix era infatti pronta a sviluppare un lungometraggio sull’amata serie animata già nel 2022, ma recentemente abbiamo saputo che anche l’ultimo tentativo di far decollare il progetto era caduto nel vuoto. Tuttavia, in seguito Amazon/MGM Studios ha acquisito il film, con il regista di Bumblebee Travis Knight in trattative per la regia.

Ora, THR riporta che Knight ha ufficialmente firmato e che il film dovrebbe arrivare nelle sale il 5 giugno 2026. Chris Butler ha riscritto la sceneggiatura da una bozza iniziale di David Callaham (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli). Con l’annuncio di questa uscita in sala di Masters of the Universe è ora stata diffusa anche una sinossi aggiornata, dalla quale si evince che questo adattamento apporterà almeno una modifica importante alla tradizione consolidata di He-Man.

“La storia segue il principe Adam di 10 anni che si è schiantato sulla Terra in un’astronave ed è stato separato dalla sua magica Spada del Potere, l’unico legame con la sua casa su Eternia. Dopo averla ritrovata quasi due decenni dopo, il Principe Adam viene riportato nello spazio per difendere il suo pianeta natale dalle forze malvagie di Skeletor. Ma per sconfiggere un cattivo così potente, il Principe Adam dovrà prima svelare i misteri del suo passato e diventare He-Man: l’uomo più potente dell’Universo!“.

Ci sono state diverse versioni dell’origine del Principe Adam nelle varie serie animate e nei fumetti di Masters of the Universe, ma questa è la prima volta che il personaggio crescerà sulla Terra prima di tornare a Eternia da adulto – anche se il film live-action degli anni ’80 con Dolph Lundgren era ambientato principalmente sulla Terra. L’attore di West Side Story Kyle Allen era destinato a interpretare He-Man, ma con i cambi nella produzione un altro attore potrebbe andare a ricoprire il ruolo.