Matthew Vaughn è già impegnato nella produzione del suo prossimo lungometraggio, un nuovo film intitolato The Stuntman. Diretto dallo stuntman diventato regista Damien Walters, il film racconta la storia di due fratelli che diventano entrambi stuntmen.

Il film, attualmente in produzione, proviene dalla Marv Studios di Vaughn insieme alla Zebbo Productions di Walters. Lo scorso ottobre, hanno girato nell’Hampshire, dove un giornale locale ha riferito che nel parco del villaggio era stata installata una “fiera dei divertimenti in stile anni ’70”, completa di trampolino e ruota panoramica.

The Stuntman punta a una presentazione a Toronto entro la fine dell’anno o al Sundance nel 2025 e fa parte di una nuova trilogia di Kick-Ass, secondo Vaughn.

Il primo film della trilogia, anch’esso prodotto da Vaughn e diretto da Walters, si chiamava School Fight e raccontava la storia di un adolescente che litiga con un rivale amoroso a scuola. Si è concluso un paio di anni fa, ma nonostante le anticipazioni delle riprese al London Action Film Festival del 2022, non è ancora stato distribuito.

In un’intervista con Collider il mese scorso, Vaughn ha parlato in modo criptico di un film con lo pseudonimo a cui si riferiva come Vram, che è attualmente in produzione e destinato a diventare il secondo film della trilogia, con il terzo film che sarà il suo tanto atteso riavvio della serie.

Vaughn e Walters, che è anche un freerunner ed ex ginnasta, hanno un rapporto di lavoro di lunga data, hanno collaborato più recentemente al film di spionaggio di Vaughn Argylle, per il quale Walters è stato regista della seconda unità. Walters ha anche lavorato come stuntman in film tra cui Jurassic World – il Dominio, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la serie di Vaughn Kingsman e il film originale Kick-Ass.