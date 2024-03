Austin Butler è terrificante nei panni del micidiale Feyd-Rautha in Dune – Parte Due, che è al cinema dal 28 febbraio. Tuttavia, è considerevolmente più vestito di quanto lo fosse il personaggio interpretato da Sting nella versione della storia di David Lynch – e proprio la pop star si è offerta di dare una mano. Butler ha incontrato il musicista e attore occasionale alla première londinese del film, e in quell’occasione ha offerto a Butler un cimelio unico.

“È venuto da me dopo la premiere – ha detto Austin Butler – ed era così, così, adorabile e semplicemente disinvolto. Gli ho chiesto di [parlarmi del film originale Dune] e ha detto che ha ancora la braghetta dell’originale, ha detto che lo laverà a secco e me la lascerà indossare, se voglio.”

Nel film di Lynch, Feyd-Rautha ha una scena memorabile in cui indossa nient’altro che un bizzarro paio di slip alati dall’aspetto futuristico, che è diventata una delle immagini più durature del film.

Sebbene noto soprattutto per la musica, sia da solista che come membro dei Police, Sting ha un curriculum di recitazione piuttosto ampio. Ha fatto il suo debutto cinematografico nel musical Tommy degli Who e ha continuato a recitare in Brimstone and Treacle di Dennis Potter, il film horror The Bride (nel ruolo del Dr. Frankenstein), il neo-noir di Melanie Griffith Stormy Monday e il debutto alla regia di Guy Ritchie Lock, Stock, and Two Smoking Barrels. Più di recente, è apparso nel ruolo di una versione romanzata di se stesso come sospettato di omicidio (e avvelenamento di cani) in Only Murders in the Building di Hulu.

Cosa aspettarsi da Dune – Parte Due?

“Questo film successivo esplorerà il mitico viaggio di Paul Atreides mentre si unisce a Chani e ai Fremen mentre è su un sentiero di guerra di vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia“, si legge nella sinossi ufficiale. “Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, tenta di prevenire un futuro terribile che solo lui può prevedere.”

Nel film Dune – Parte Due vedremo Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, Zendaya nei panni di Chani, Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck, Javier Bardem nei panni di Stilgar, Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha, Florence Pugh nei panni della Principessa Irulan, Dave Bautista nei panni della Bestia. Rabban, Léa Seydoux nel ruolo di Lady Margot, Stellan Skarsgård nel ruolo del Barone e Christopher Walken nel ruolo dell’Imperatore Shaddam IV.

Dune – Parte Due è diretto da Villeneuve da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jon Spaihts. Il film è basato sull’innovativo romanzo di fantascienza Dune del 1965 di Frank Herbert ed è nei cinema dal 28 Febbraio 2024.

Il secondo capitolo continuerà la storia di Dune – Parte Uno, che, nonostante la sua controversa uscita, è stato un solido successo al botteghino nel 2021, incassando oltre 402 milioni di dollari su un budget di produzione stimato di 165 milioni di dollari. Tuttavia, WB ha sicuramente maggiori speranze per il sequel, che potrà trarre vantaggio da un’uscita globale su larga scala in formati standard e premium, incluso IMAX.