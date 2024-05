Megalopolis: il film ottiene una distribuzione europea!

Megalopolis di Francis Ford Coppola, che fino a qualche settimana fa era del tutto sprovvisto di una distribuzione, è ora stato venduto a importanti acquirenti indipendenti nei cinque principali territori europei. Come riportato da Deadline, in vista dell’attesa anteprima mondiale al Festival di Cannes di questa settimana, il film è infatti stato venduto a Constantin Film per la Germania e tutti i territori di lingua tedesca, comprese Svizzera e Austria; a Tripictures per la Spagna; a Entertainment Film Distributors Limited per il Regno Unito e a Eagle Pictures per l’Italia.

Al momento non è noto quando il film verrà distribuito in Italia, ma intanto debutterà giovedì 16 maggio al Festival di Cannes e se i riscontri dovessero essere positivi e Megalopolis dovesse portarsi a casa qualche premio, è possibile che si voglia sfruttare il successo derivato dal festival per far uscire il film in sala nel preve periodo. Non resta dunque che attendere maggiori informazioni a riguardo, potendo intanto gioire del fatto che il film arriverà in sala!

Di cosa parla Megalopolis?

L’idea di Megalopolis è stata ispirata dalla seconda Congiura di Catilina. Tuttavia, il film sarà caratterizzato da un’ambientazione futuristica e sarà incentrato su un ambizioso architetto che cova l’idea innovativa di ricostruire New York City come un’utopia all’indomani di un disastro naturale che ha rovinato le infrastrutture della città. Il pubblico può aspettarsi immagini straordinarie poiché si dice che il film sia girato utilizzando una tecnologia rivoluzionaria che impiega nuove tecniche simili a quelle utilizzate per The Mandalorian.

Coppolla, che scrive e dirige il film, ha riunito un emozionante cast costellato di star per quello che potrebbe essere il suo canto del cigno. Oltre a Adam Driver, nel cast compaiono anche Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Talia Shire, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Grace Vanderwaal, Kathryn Hunter e James Remar. Ad oggi non si hanno però notizie sulla data di uscita del film, che potrebbe però arrivare in sala nel corso del 2024.