Stefano Sollima alla regia dell’action-thriller Sugar Bandits con Will Smith

Come riportato da Deadline, alla vigilia del mercato di Cannes, Westbrook Studios e AGC Studios hanno affidato al regista italiano Stefano Sollima – noto per aver diretto Senza rimorso, Soldado e la serie di successo Gomorra – il compito di dirigere l’action-thriller a grande budget dal titolo Sugar Bandits.

Basato sulla sceneggiatura e sul romanzo Devils In Exile di Chuck Hogan (già autore di The Town, portato poi al cinema da Ben Affleck), il film vedrà il premio Oscar Will Smith interpretare un ex soldato delle forze speciali che dirige una squadra di vigilantes d’élite impegnata a eliminare il traffico di droga a Boston. Il casting per gli altri personaggi del film è ancora in corso.

Smith e Jon Mone produrranno Sugar Bandits attraverso i Westbrook Studios con la supervisione di Ryan Shimazaki; Stuart Ford produrrà per gli AGC Studios, che sta finanziando interamente il film, e Richard Abate (13 Hours) produrrà per la 3 Arts Entertainment. I soci produttori di Sollima, Gina Gardini, saranno produttori esecutivi e Ludovico Purgatori sarà co-produttore.

Gli altri lavori di Stefano Sollima

Stefano Sollima è noto per aver esplorato le complesse dinamiche tra la legge e l’ordine e la malavita in diversi progetti cinematografici e televisivi. Di recente, ha co-scritto, prodotto e diretto la serie italiana in quattro parti di Netflix, Il Mostro, basata sul serial killer noto come Il Mostro di Firenze.

Il suo ultimo film, co-scritto, prodotto e diretto, è l’italiano Adagio, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia l’anno scorso. In precedenza, ha diretto il film di Amazon Senza rimorso con Michael B. Jordan e Soldado, il sequel di Sicario con Benicio Del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener e Isabela Moner. È stato regista dell’acclamata serie drammatica poliziesca italiana Gomorra e della miniserie sul traffico di droga di Amazon ZeroZeroZero con Gabriel Byrne, Dane DeHaan e Andrea Riseborough.

Dove vedremo prossimamente Will Smith?

Sugar Bandits va dunque ad aggiungersi ai prossimi progetti di Smith, il cui ultimo film importante – e il primo dopo il suo famigerato schiaffo agli Oscar – è stato “Emancipation” di Antoine Fuqua, venduto ad Apple TV+ a Cannes per un accordo record di mercato di 120 milioni di dollari, ma che non ha avuto un impatto significativo al momento della sua distribuzione.

Prossimamente Smith sarà anche nel quarto film, ancora senza titolo ufficiale, “Bad Boys 4“, di cui sono recentemente terminate le riprese, insieme a “Io sono leggenda 2″ sequel del celebre film di zombie, che sarà interpretato anche da Michael B. Jordan e vedrà Smith riprendere il suo ruolo dall’originale del 2007 (ma utilizzare la scena finale alternativa nel DVD in cui il suo personaggio sopravvive).