Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma celebra quest’anno il suo 25° anniversario e ai fan di Star Wars viene offerta una spada laser ancora più bella di quella di Darth Maul per onorare l’importante occasione. Star Wars ha già annunciato che la celebrazione del quarto di secolo de La Minaccia Fantasma includerà il breve ritorno del film nei cinema il 4 maggio 2024, lo Star Wars Day. Tuttavia, il franchising non si ferma qui; l’anniversario del film si collegherà anche a uno dei prossimi programmi TV di Star Wars, Star Wars: The Acolyte.

La riedizione nelle sale di La Minaccia Fantasma includerà un’anteprima di The Acolyte. Inoltre, quest’anno Star Wars introdurrà anche una spada laser ancora più bella di quella di Darth Maul, quella usata dalla Jedi dell’Alta Repubblica Vernestra Rwoh. Secondo Collider, la spada laser unica di Vernestra è stata una delle ragioni principali per cui è stata scelta per la serie: “Un personaggio che iniziò come un prodigio, fortemente connesso alla Forza, quasi innamorata della Forza, ma anche abbastanza sfacciato da trasformare la sua spada laser in una frusta.”

Insieme a questa spiegazione arrivata da Leslye Headland, showrunner di The Acolyte, arriva un aggiornamento sulla pagina Star Wars Databank di Vernestra/Vern, a sostegno del fatto che questa iconica sciabola apparirà nella serie.

Questo incredibile aggiornamento significa che Star Wars rivelerà finalmente una frusta con spada laser in live-action, il che segnerà sicuramente l’apparizione di una delle spade laser più belle di Star Wars fino ad oggi, se non la più bella dell’intero franchise. Nel corso degli anni, Star Wars ha introdotto numerose nuove e brillanti spade laser, tra cui la spada laser a doppia lama di Maul, le spade laser gemelle di Ahsoka e le numerose varianti di spade laser degli Inquisitori. Tuttavia, è emozionante vedere Star Wars espandere ulteriormente questa eredità con l’innovativa frusta con spada laser di Vern.

Chi è il cast di Star Wars: The Acolyte?

Star Wars: The Acolyte è scritto e prodotto esecutivamente da Leslye Headland (Russian Doll), che sarà anche showrunner. Insieme alla Stenberg ci sono Lee Jung-jae (Squid Game), Dafne Keen (His Dark Materials), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Dean-Charles Chapman (1917), Carrie-Anne Moss (The Matrix), Manny Jacinto (The Good Place), Jodie Turner-Smith (After Yang), Charlie Barnett (Russian Doll) e l’ex stao della trilogia sequel di Star Wars, Joonas Suotama, che interpreta un nuovo personaggio sotto forma di maestro Jedi Wookiee.

Tutto quello che sappiamo su Star Wars: The Acolyte

Star Wars: The Acolyte è l’annunciata serie tv parte del franchise di Star Wars creata da Leslye Headland. La serie tv è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica prima degli eventi dei principali film di Star Wars.

Star Wars: The Acolyte è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica in un mondo di “segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro”, circa 100 anni prima di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999). Un’ex Padawan si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero mai previsto.

Nel cast della serie tv protagonisti sono Amandla Stenberg come ex padawan, Lee Jung-jae come Maestro Jedi, Manny Giacinto, Dafne Keen come una giovane Jedi, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson nei panni di Vernestra Rwoh, un cavaliere Jedi prodigio. Charlie Barnett come un giovane Jedi, Dean-Charles Chapman, Carrie-Anne Moss come una Jedi, Margherita Levieva, Joonas Suotamo nei panni di Kelnacca, un maestro Jedi Wookiee.