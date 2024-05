My Bloody Valentine, nuovo film in sviluppo presso Blumhouse?

Secondo quanto apprendiamo da Bloody Disgusting, la Blumhouse starebbe sviluppando un nuovo film di My Bloody Valentine. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli e non è chiaro se si tratterà di un sequel del vecchio film o di un remake.

Di cosa parlava il film originale My Bloody Valentine?

Diretto da George Mihalka, il film originale My Bloody Valentine è uscito nel 1981. Era interpretato da Paul Kelman, Lori Hallier, Neil Affleck, Cynthia Dale, Don Francks e Keith Knight. Anche se all’epoca non fu un grande successo al botteghino, My Bloody Valentine sviluppò un seguito di culto nel corso degli anni.

“Il giorno di San Valentino, qualcuno perde sempre il proprio cuore”, recita la descrizione del film del 1981. “Vent’anni fa, questa piccola città perse molto di più. Quando i supervisori abbandonarono i loro incarichi per partecipare al ballo annuale della città, una tragedia causò la morte di cinque minatori. L’unico sopravvissuto, Harry Warden, fu ricoverato in un istituto, ma tornò per un massacro vendicativo nel primo anniversario del disastro. Diciannove anni dopo, la città si sta preparando per un’altra festa di San Valentino. Gli innamorati T.J. e Sarah, insieme al loro amico Axel, sono tra i partecipanti alla festa. Ma quando arriva una scatola di caramelle contenente un inquietante avvertimento e un cuore intriso di sangue, gli abitanti della città si rendono conto che il romanticismo è bello che morto. E anche loro…”

Patrick Lussier ha realizzato un remake, My Bloody Valentine 3D, nel 2009. Interpretato da Jensen Ackles, Chris Carnel, Jaime King e Kerr Smith, il film, distribuito da Lionsgate, è stato un grande successo, con un incasso di 100,7 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget stimato di 14 milioni di dollari.