Oceania 2: una nuova immagine del sequel!

La Disney ha rilasciato un nuovo sguardo all’attesissimo Oceania 2. La nuova avventura musicale animata, sequel del film nominato agli Oscar nel 2016, reintroduce gli spettatori a Vaiana e Maui, proponendo una nuova avventura di cui ad oggi sappiamo poco o nulla. Un primo teaser del film è stato diffuso all’inizio dell’anno, mentre ora come anticipato è arrivata una nuova immagine. Questa ci mostra Vaiana che naviga lasciandosi alle spalle quella che sembra essere un’isola con una grande creatura marina. L’immagine ci permette anche di avere uno sguardo più ravvicinato alla protagonista, che appare piuttosto cresciuta rispetto al primo film, segno che questa nuova avventura potrebbe svolgersi a qualche anno di distanza dalla precedente.

Check out this brand-new still from #Moana2, only in theaters this November! 🌊 pic.twitter.com/aAAvO14d0d — Disney (@Disney) April 3, 2024

Cosa sappiamo su Oceania 2?

Oceania 2, l’epico musical animato dei Walt Disney Animation Studios, porta il pubblico in un nuovo viaggio con Vaiana, Maui e un nuovo equipaggio di improbabili marinai. Dopo aver ricevuto un’inaspettata chiamata dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i mari lontani dell’Oceania e in acque pericolose e lontane per un’avventura diversa da qualsiasi altra che abbia mai affrontato. Diretto da Dave Derrick Jr. con le musiche dei vincitori del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa’i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina (Lin-Manuel Miranda non tornerà nel ruolo), Oceania 2 uscirà nelle sale il 27 novembre 2024.

Gli attori Auli’i Cravalho e Dwayne Johnson riprenderanno i loro ruoli da doppiatori rispettivamente per Vaiana e Maui. Sappiamo però che inizialmente la Disney aveva previsto di continuare la storia di Oceania come serie in streaming su Disney+. Tuttavia, quando il progetto ha iniziato a prendere forma e la popolarità dell’originale è aumentata, la Disney ha deciso di trasformare la serie in un lungometraggio per le sale cinematografiche. È dunque stato annunciato che Oceania 2 arriverà nelle sale il 27 novembre, rispettando la tradizione di distribuire ogni anno un film d’animazione nel giorno del Ringraziamento.