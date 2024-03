Anne Hathaway ha elogiato il regista Christopher Nolan per averla scritturata in Interstellar del 2014, una mossa che, secondo la Hathaway, potrebbe aver salvato lo slancio della sua carriera.

In una recente intervista a Vanity Fair, la Hathaway ha parlato della sua carriera 10 anni fa quando, dopo aver vinto l’Oscar per il suo ruolo in Les Miserables, ha iniziato a subire le reazioni e l’odio dei fan. All’epoca soprannominata “Hathahate”, l’attrice ha rivelato che non poteva ottenere molti ruoli a causa del seguito tossico, ma a Christopher Nolan non importava nulla di tutto ciò.

“Molte persone non mi davano ruoli perché erano così preoccupate di quanto la mia identità fosse diventata tossica online“, ha detto Hathaway. “Ho avuto un angelo in Christopher Nolan, che non si è preoccupato di questo e mi ha dato uno dei ruoli più belli che ho avuto in uno dei migliori film a cui ho partecipato“.

“Non so se all’epoca sapesse che mi stava sostenendo, ma l’effetto è stato quello“, ha continuato Anne Hathaway. “E la mia carriera non ha perso slancio come avrebbe potuto fare se non mi avesse appoggiato“.

Anne Hathaway ha fatto in modo di non chiudersi in seguito a momenti umilianti. La Hathaway si è anche aperta su quel periodo della sua carriera, in particolare sull’umiliazione che ha provato. L’attrice ha detto che la chiave per lei è stata quella di non lasciarsi chiudere e che, come attrice, spesso si passa il tempo come una sorta di funambolo.

“L’umiliazione è una cosa molto dura da affrontare“, ha detto Hathaway. “La chiave è non lasciare che ti chiuda. Devi essere audace, e può essere difficile perché pensi: ‘Se rimango al sicuro, se mi abbraccio al centro, se non attiro troppa attenzione su di me, non farà male’. Ma se vuoi farlo, non fare l’attore. Sei un funambolo. Sei un temerario. Stai chiedendo alle persone di investire il loro tempo, il loro denaro, la loro attenzione e la loro cura in te. Quindi devi dare loro qualcosa che valga tutte queste cose. E se non ti costa nulla, cosa stai offrendo davvero?“.

I prossimi ruoli della Anne Hathaway sono quelli di protagonista nel prossimo Mothers’ Instinct al fianco di Jessica Chastain e nella commedia romantica The Idea of You, che uscirà su Prime Video il 2 maggio 2024.