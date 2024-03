Sembra che, dopo tutto, rivedremo il gangster Tommy Shelby in azione nell’atteso film di Peaky Blinders. Parlando al Birmingham World in occasione della prima del suo nuovo dramma della BBC “The Town“, il creatore di “Peaky Blinders“ Steven Knight ha confermato che il recente premio Oscar Cillian Murphy riprenderà il suo amato ruolo nella prossima versione cinematografica del dramma criminale britannico.

Steven Knight ha dichiarato che Cillian Murphy tornerà “sicuramente” e che le riprese del film di Peaky Blinders inizieranno a settembre.

“Sicuramente tornerà. Lo gireremo a settembre, in fondo alla strada, a Digbeth“, ha confermato Knight.

L’apparente ritorno di Cillian Murphy nei panni di Tommy Shelby per il film di “Peaky Blinders” non è uno shock, visto che la star di “Oppenheimer” ha da tempo manifestato il suo interesse a recitare in un film di “Peaky Blinders“, a patto che la sceneggiatura fosse abbastanza degna.

Cosa ha detto Cillian Murphy sul film di Peaky Blinders?

“Se c’è un’altra storia, mi piacerebbe farla“, ha detto Cillian Murphy a Rolling Stone U.K. l’anno scorso a proposito di un film di “Peaky”. “Ma deve essere giusto. Steve Knight ha scritto 36 ore di televisione, e ce ne siamo andati su di giri. Sono davvero orgoglioso di quell’ultima serie. Quindi, dovrebbe essere legittimo e giustificato fare di più“.

Cillian Murphy ha dichiarato all’Irish Star, il mese scorso, prima di vincere l’Oscar: “Ho sempre detto che se Knight fornirà una sceneggiatura che so essere in grado di fornire, perché è uno scrittore fenomenale, io ci sarò. … Se vogliamo vedere il cinquantenne Tommy Shelby, io ci sarò. Facciamolo“.

Durante una conversazione per Actors on Actors di Variety tra Cillian Murphy e la superfan di Peaky Blinders Margot Robbie l’anno scorso, lei ha menzionato la serie, dicendo: “Possiamo per favore parlare di Tommy Shelby del cazzo per un solo minuto?“. Poi gli ha chiesto di un potenziale film spinoff, pregandolo di farne uno, al che Murphy ha risposto: “Voglio dire, sono aperto all’idea. Ho sempre pensato che se ci fosse un’altra storia da raccontare“.

Peaky Blinders ha debuttato originariamente su BBC Two all’estero (le due stagioni finali sono passate a BBC One), ma dopo l’arrivo dello show su Netflix la sua popolarità è esplosa. Il finale della serie è andato in onda nell’aprile del 2022, ma Knight non ha mai nascosto le sue intenzioni di continuare la storia in un film.

Di Cosa parlerà il film di Peaky Blinders?

“Il film, so esattamente di cosa si tratta. E so quali due storie racconterà“, ha dichiarato il creatore a Esquire ancora prima della messa in onda del finale della serie. “Quello che succederà dopo, voglio che dipenda dal film. Per quanto ne sappiamo, qualcuno salterà fuori – credo di sapere chi sarà“.