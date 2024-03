Nicole Kidman ritornerà e insieme a lei si uniranno al cast della seconda stagione di NOVE PERFETTI SCONOSCIUTI (Nine perfect strangers) Henry Golding, Mark Strong e Lena Olin come personaggi fissi della serie. Inoltre, Nicole Kidman sarà nuovamente executive producer della serie.

Lo show nasce da David E. Kelley, Made Up Stories di Bruna Papandrea, Blossom Films di Nicole Kidman e FIFTH SEASON. FIFTH SEASON si occupa anche della distribuzione della serie. La seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti sarà disponibile per i clienti Prime Video in tutto il mondo, esclusi gli Stati Uniti dove è disponibile su Hulu.

Sulla prima stagione di Nine Perfect Strangers

La prima stagione di Nove perfetti sconosciuti ha debuttato su Prime Video nell’agosto 2020

Sinossi prima stagione: Basato sul bestseller del The New York Times dell’autrice Liane Moriarty, Nove perfetti sconosciuti si svolge in un health-and-wellness resort boutique che promette guarigione e trasformazione, mentre nove abitanti stressati provenienti dalla città cercano di intraprendere un percorso verso uno stile di vita migliore. A vegliare su di loro durante questo ritiro di 10 giorni c’è la direttrice del resort, Masha, una donna la cui missione è quella di rinvigorire le loro menti e i loro corpi stanchi. Tuttavia, questi nove “perfetti” sconosciuti non hanno idea di cosa sta per colpirli.

Cast della prima stagione: Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall, Samara Weaving, Melvin Gregg, Asher Keddie, Grace Van Patten, Tiffany Boone e Manny Jacinto.

Nove perfetti sconosciuti nasce da David E. Kelley, Made Up Stories di Bruna Papandrea, Blossom Films di Nicole Kidman, e da FIFTH SEASON. Jonathan Levine ha diretto tutti gli otto episodi ed è stato anche executive producer al fianco di Papandrea, Steve Hutensky e Jodi Matterson per Made Up Stories, Nicole Kidman e Per Saari per Blossom Films, Liane Moriarty, dello showrunner David E. Kelley, John Henry Butterworth, Molly Allen, Samantha Strauss e Melissa McCarthy. La serie è co-scritta da David E. Kelley, John Henry Butterworth e Samantha Strauss.