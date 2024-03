Quel pazzo venerdì 2 trova il suo regista e il sequel va avanti con Lindsay Lohan

Dopo anni di voci e aggiornamenti, Quel pazzo venerdì 2 è ufficialmente pronto: THR riporta che la Disney ha scelto un regista per il tanto atteso sequel.

Secondo un nuovo rapporto, Nisha Ganatra (che ha diretto gli ultimi episodi della miniserie Welcome to Chippendales di Hulu) è stata incaricata di dirigere il prossimo film. Le star Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan sono in trattative per riprendere i loro ruoli di madre e figlia, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale.

Le voci su Quel pazzo venerdì 2, un sequel di Quel pazzo venerdì si rincorrono da qualche anno, e l’ultimo aggiornamento arriva dalla Lohan. All’inizio del mese, l’attrice ha lasciato intendere che un sequel era in fase di sviluppo, ma che non era stata fissata una vera e propria tempistica.

Quel pazzo venerdì è stato un grande successo quando è uscito nel 2003.

Sono passati quasi 20 anni da quando Quel pazzo venerdì è uscito nelle sale nel 2003. Oltre a ricevere recensioni positive, il film fu anche un successo al botteghino con un incasso mondiale di oltre 160 milioni di dollari a fronte di un budget dichiarato di 26 milioni.

Diretto da Mark Waters da una sceneggiatura scritta da Heather Hach e Leslie Down. Il film è incentrato sul legame tra una madre e la figlia ribelle. Dopo aver discusso di nuovo, i due si trovano improvvisamente in una situazione incredibile, quando si scambiano i corpi.

Il film del 2003 è interpretato da Jamie Lee Curtis, Lohan, Chad Michael Murray, Mark Harmon, Stephen Tobolowsky, Rosalind Chao e altri. È basato sull’omonimo romanzo di Mary Rodgers del 1972. Questa versione ha segnato il terzo adattamento Disney della storia classica.