Megalopolis non sarà l’ultimo film di Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola ha dichiarato che Megalopolis non sarà il suo ultimo film. Circa 20 anni dopo Francis Ford Coppola torna con Megalopolis che è stato proiettato questa settimana per la prima volta.

Presso l’Universal CityWalk IMAX Theater, l’epico film è stato proiettato per gli acquirenti, con la presenza di tutti i distributori. Erano presenti anche amici di famiglia e registi, tra cui Anjelica Huston, Nicolas Cage, Andy Garcia, Spike Jonze, Al Pacino, Jon Favreau, Colleen Camp, Roger Corman, Darren Aronofsky, Cailee Spaeny e i membri del cast Shia LaBeouf e Talia Shire.

Il film è stato descritto “Il nuovo film di Coppola è ricco di idee che fondono il passato con il futuro, con una favola epica e altamente visiva che si adatta perfettamente a uno schermo IMAX. Copre temi complessi in due ore e 13 minuti, senza contare i titoli di coda. Un incidente provoca la distruzione di una metropoli simile a New York City, che sta comunque decadendo, e porta a visioni contrastanti del futuro. Da una parte c’è un ambizioso idealista dell’architettura, Cesar (Adam Driver). Dall’altra il suo nemico giurato, il sindaco Frank Cicero (Giancarlo Esposito). Il dibattito diventa se abbracciare il futuro e costruire un’utopia con materiali rinnovabili o adottare una strategia di ricostruzione business-as-usual, ricca di cemento, corruzione e intermediazione di potere a spese di un sottoproletariato irrequieto. Nel mezzo della loro lotta c’è la figlia mondana del sindaco, Julia (Nathalie Emmanuel), una giovane donna inquieta cresciuta intorno al potere e stanca di essere un personaggio da tabloid alla ricerca di un significato nella sua vita.”

Parlando con Deadline, Francis Ford Coppola ha confermato che intende fare un altro film dopo Megalopolis: “Un modo per sapere che Megalopolis è finito è che ho iniziato a lavorare su un nuovo film“, ha detto. “Non sarà assolutamente economico, ma non so se può essere definito ‘un film epico‘”.

Francis Ford Coppola ha esordito alla regia nel 1963 con Dementia 13. Ha poi diretto, tra gli altri, Il padrino del 1972, Il padrino parte II del 1974, Apocalypse Now del 1979, The Outsiders del 1983, Il padrino parte III del 1990 e Dracula di Bram Stoker del 1992. Prima di Megalopolis, il suo film più recente è stato Twixt del 2011.

Di cosa parla Megalopolis?

L’idea di Megalopolis è stata ispirata dalla seconda Congiura di Catilina. Tuttavia, il film sarà caratterizzato da un’ambientazione futuristica e sarà incentrato su un ambizioso architetto che cova l’idea innovativa di ricostruire New York City come un’utopia all’indomani di un disastro naturale che ha rovinato le infrastrutture della città. Il pubblico può aspettarsi immagini straordinarie poiché si dice che il film sia girato utilizzando una tecnologia rivoluzionaria che impiega nuove tecniche simili a quelle utilizzate per The Mandalorian.

Coppolla, che scrive e dirige il film, ha riunito un emozionante cast costellato di star per quello che potrebbe essere il suo canto del cigno. Oltre a Adam Driver, nel cast compaiono anche Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Talia Shire, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Grace Vanderwaal, Kathryn Hunter e James Remar. Ad oggi non si hanno però notizie sulla data di uscita del film, che potrebbe però arrivare in sala nel corso del 2024.

La foto di copertina è stata fornita da DepositePhotos