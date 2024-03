Avatar 3: Zoe Saldaña aggiorna sul film e svela che di recente ha fatto delle riprese

Avatar: La via dell’acqua e Avatar 3 del 2022 sono stati girati contemporaneamente, ma secondo la star Zoe Saldaña, il terzo film continua a essere un progetto in corso. Durante una recente apparizione al Tonight Show Starring Jimmy Fallon, a Zoe Saldaña – che interpreta Neytiri nel franchise – è stato chiesto di parlare di una foto caricata su Instagram che la ritraeva sul set con l’attrezzatura completa per il motion capture.

Zoe Saldaña ha rivelato che stava facendo delle riprese per il terzo film, che continua a essere lavorato nonostante le riprese siano terminate ufficialmente molti anni fa. “Il due è già uscito e il tre è ancora una cosa in corso“, ha detto Zoe Saldaña. “Dove tornerà e ci lavorerà continuamente, perché la tecnologia richiede molto tempo“.

L’attrice ha poi scherzato sul fatto che l’hanno chiamata a gennaio per alcune riprese che richiedevano che lei cavalcasse un Ikran, una delle creature simili a draghi presenti nel film, cosa a cui non era fisicamente preparata.

“Mi hanno chiamato a gennaio, all’improvviso, e mi hanno detto: ‘Abbiamo solo delle riprese di prova. Puoi venire per favore?” E io: “Ok”. E lui: ‘È super, sai, nessun problema. Sono solo piccoli primi piani“. E all’improvviso mi hanno detto: “Ehi, allora, in questa ripresa ci sei tu sul tuo Ikran”. L’Ikran è il mio drago che cavalco. E io mi sono detto: “Mi stai prendendo in giro?”. Non vado in palestra da… ragazzi, ho fatto uno squat e non riuscivo ad alzarmi“, ha scherzato l’attrice.

Avatar 3, quello che sappiamo sul prossimo film della saga

Con l’uscita in sala di Avatar – La via dell’acqua, lo scorso dicembre, la saga cinematografica ideata da James Cameron e ambientata sul pianeta Pandora ha ripreso il via, con anche altri tre capitoli annunciati e in arrivo nei prossimi anni. Il primo di questi sarà Avatar 3, ancora senza titolo ufficiale, che come noto introdurrà importanti novità, a partire dal primo popolo Na’Vi caratterizzato come “cattivo”, ovvero il Popolo della Cenere. Sappiamo ancora pochissimo di questo e dei personaggi che lo comporranno, ma sembra che non si tratterà dell’unica nuova cultura che il film introdurrà nella saga. L’uscita del film in sala è attualmente prevista per il 19 dicembre 2025.

Oltre al Popolo della Cenere ci sarà infatti almeno anche un altro popolo introdotto in Avatar 3, anche se al momento quest’ultimo rimane del tutto sconosciuto. Come sappiamo, il terzo film della saga è già stato in buona parte girato, dunque potrebbe essere solo questione di tempo prima di scoprire qualche dettaglio in più a riguardo e soprattutto sapere se i popoli saranno effettivamente solo due o anche di più e se staranno dalla parte dei buoni o dei cattivi. Protagonisti saranno però naturalmente gli attori Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Edie Falco, Stephen Lang, Joel David Moore, Jemaine Clement, Matt Gerald e CCH Pounder.