Rebel Wilson ha appena rivelato sui social media che Sasha Baron Cohen è la star di Hollywood che le ha inviato minacce per impedirle di pubblicare il suo libro di memorie “Rebel Rising”.

Finora l’attrice australiana non aveva identificato Baron Cohen e lo aveva definito un “enorme stronzo” con cui aveva lavorato. Ha detto che la star aveva assunto un team di pubbliche relazioni di crisi e aveva iniziato a inviarle minacce dopo aver affermato che gli avrebbe dedicato un intero capitolo nelle sue memorie e avrebbe denunciato il suo comportamento. Il capitolo 23 di “Rebel Rising” è dove Wilson dice che rivelerà i dettagli.

“Non sarò vittima di bullismo o messa a tacere da avvocati costosi o gestori di crisi di pubbliche relazioni. Lo “stronzo” di cui parlo in UN CAPITOLO del mio libro è Sasha Baron Cohen”, ha affermato in una storia pubblicata su Instagram diverse ore fa. In un post precedente Wilson ha affermato: “Ora quello stronzo sta cercando di minacciarmi. Ha assunto un responsabile delle pubbliche relazioni e avvocati. Sta cercando di impedire alla stampa di parlare del mio nuovo libro. Ma il libro uscirà e voi tutti conoscerete la verità”.

Rebel Wilson e Sasha Baron Cohen hanno recitato insieme nel film del 2016 I fratelli Grimsby.