Spider-Man di Tom Holland e Daredevil di Charlie Cox uniscono le forze per combattere Kingpin di Vincent D’Onofrio in uno cortometraggio in stop-motion creato da un fan del MCU, grande collezionista di action figure. La lista di film e serie tv prossime del MCU si concentra principalmente sul multiverso, ma anche la parte “street” del franchise è destinata a crescere con progetti come Daredevil: Born Again del 2025. D’altro canto, sebbene sia ancora in fase di sviluppo, il quarto capitolo della serie Spider-Man del MCU sembra sarà più radicato rispetto ai precedenti film, dato il nuovo stile di vita di Peter Parker dopo la fine di Spider-Man: No Way Home.

Con il cammino di Spidey e Daredevil che probabilmente si intreccerà nel prossimo futuro, le previsioni dei fan su come sarebbe stato il primo incontro di questi due eroi nell’MCU sono diventate piuttosto creative. Il collezionista di action figure TheLeoLegendary10 presenta la sua interpretazione di un crossover tra l’Uomo Ragno e l’Uomo Senza Paura sotto forma di un cortometraggio in stop-motion.

Nel video, i due eroi arrivano all’attico di Wilson Fisk e si vendicano per l’apparente morte di Elektra. Sia Daredevil che Spider-Man utilizzano mosse di combattimento e combo mai viste prima in un film. Ecco il video:

Spider-Man di Tom Holland e Daredevil di Charlie Cox si sono già incontrati brevemente in No Way Home sul grande schermo ma scommettiamo che la prossima serie sull’Uomo Senza Paura possa offrire uno sguardo anche a Peter Parker.