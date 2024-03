Dopo aver abbandonato l’ultimo film per una disputa salariale, Neve Campbell ha annunciato che tornerà nei panni dell’iconico eroina franchise horror, Sidney Prescott, per Scream VII, ancora in fase di sviluppo.

“Sidney Prescott sta tornando!!!!” Campbell ha pubblicato su Instagram. “È sempre stato fantastico e un onore poter interpretare Sidney nei film di Scream. Il mio apprezzamento per questi film e per ciò che hanno significato per me non è mai venuto meno. Sono molto felice e orgoglioso di dire che mi è stato chiesto, nel modo più rispettoso, di riportare Sidney sullo schermo e non potrei essere più entusiasta.

Il ritorno di Neve Campbell arriva subito dopo la notizia che Melissa Barrera (Sam Carpenter) è stata licenziata dal film per aver condiviso commenti “antisemiti” sui social media, con Spyglass Entertainment che ha rilasciato una dichiarazione in cui spiega perché hanno deciso di escluderla a breve dal film. dopo, citando “la retorica che oltrepassa palesemente il limite dell’incitamento all’odio“.

In seguito abbiamo appreso che anche la sua co-protagonista, Jenna Ortega (Tara Carpenter), si era separata dal sequel horror, ma in realtà aveva abbandonato il progetto qualche tempo prima del licenziamento di Barrera.

Non sappiamo ancora esattamente il perché, ma ai trade è stata addotta la solita motivazione di “conflitto di programmazione”. Più recentemente, il regista Christopher Landon ha annunciato di aver deciso di abbandonare il film Scream VII, ma ora è stato trovato un sostituto nel creatore e scrittore di Scream, Kevin Williamson.

“Sono passati quasi 30 anni da quando la mia prima sceneggiatura, Scream, è stata diretta dal leggendario Wes Craven”, ha scritto Williamson in un post su Instagram. “Non avrei mai previsto cosa sarebbe diventato. O che avrei diretto il settimo capitolo della saga. Sono sopraffatto dalla gratitudine e dall’eccitazione e non vedo l’ora di intraprendere questo viaggio con Neve e l’intera famiglia di “Scream” mentre riportiamo Sidney Prescott nel prossimo capitolo della serie “Scream”. Grazie a tutti i fan di ‘Scream’. Tu sei il dono che continua a dare.

Guy Busick, che ha scritto il quinto e il sesto film di Scream con Jared Vanderbilt, assumerà l’incarico di sceneggiatore. Mentre alcuni fan di Scream sono felici di riavere Campbell, altri ritengono che avrebbe dovuto sostenere Barrera rifiutandosi di lavorare con SpyGlass, e c’è stata una notevole quantità di reazioni negative alla decisione dell’attrice di riprendere il suo ruolo dopo tutto quello che è successo.