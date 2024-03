Opera prima del regista Max Croci, autore anche di Al posto tuo e La verità, vi spiego, sull’amore, il film Poli Opposti (qui la recensione) propone una classica situazione da commedia sentimentale, sfruttando però una serie di dinamiche sempre buone a partire dalle quali costruire un film emozionante e ricco di colpi di scena. Lo stesso Croci ha raccontato che: “Quello che abbiamo scelto di raccontare è un tema affrontato più volte dal cinema, abbiamo pensato ad esempio soprattutto alle commedie sofisticate americane di Howard Hawks con Cary Grant, con la battaglia dei sessi e il contrasto iniziale tra i due personaggi principali che porta all’inevitabile happy end“.

Poli Opposti, arrivato nelle sale nel 2015, ha dunque proposto sul grande schermo la coppia formata da Luca Argentero e Sarah Felberbaum, posti all’interno di una storia portata avanti dalle differenze che intercorrono tra i loro personaggi ma anche dagli elementi che invece li attraggono l’uno all’altro. Proprio la presenza di questi due interpreti ha poi favorito il buon risultato del film, arrivato ad un incasso di circa 2 milioni di euro. Poli Opposti è infatti stato tra le commedie sentimentali italiane più apprezzate del suo anno.

Girato interamente a Roma, il film è ancora oggi un buon titolo ricco di romanticismo che non manca di soddisfare gli appassionati di questo genere. Grazie al suo passaggio televisivo è poi possibile rivederlo e riscoprirlo, anche a distanza di quasi un decennio dalla sua uscita. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Poli Opposti. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Poli Opposti

Protagonisti del film sono Stefano Parisi e Claudia Torrini. I due fanno due lavori che, apparentemente, non potrebbero essere più distanti: terapista di coppia lui, avvocato divorzista lei. Stefano, inoltre, si è appena separato dalla moglie, mentre Claudia è invece una madre single. I loro uffici, con annessa abitazione, si ritrovano sullo stesso pianerottolo. L’antipatia (e l’attrazione) reciproca sono immediate, e a queste si aggiunge la rivalità professionale quando i pazienti dell’una cominciano a rivolgersi all’altro, e viceversa. Ma i poli opposti, si sà, sono destinati ad attrarsi.

Il cast di Poli Opposti

Ad interpreare Stefano e Claudia vi sono gli attori Luca Argentero e Sarah Felberbaum. Mentre Argentero si è trovato a dover interpretare un ruolo profondamente romantico, Felberbaum ha invece dovuto costruire la sua Claudia a partire da un’idea di austerità e severità. Accanto a loro, nel film, si ritrovano gli attori Tommaso Ragno e Anna Safroncik rispettivamente nei ruoli di Stefano e Mariasole, suocero ed ex moglie di Stefano. Riccardo Russo interpreta il figlio di Claudia, Luca, mentre Giampaolo Morelli è suo fratello Alessandro, sposato con la Rita di Elena Di Cioccio. Completano il cast Jack Queralt nel ruolo di Manolo, Grazia Schiavo in quello di Carolina e Stefano Fresi in quello di Marco.

Il finale di Poli Opposti e il suo significato

Ma cosa vuol dire Poli Opposti? I poli costituiscono i due estremi opposti di una medesima realtà, essendo connessi inestricabilmente tra loro in una Unità. Non si può ad esempio comprendere il giorno senza la notte, né il freddo senza il caldo, o la povertà senza la ricchezza. Poli opposti sono però anche quelli che in una carica magnetica si attraggono. Ecco dunque che nel film Stefano e Claudia sono dunque Poli Opposti, in quanto operano all’opposto di uno stesso ambito ma proprio per questo finiscono per attrarsi. Così, dopo un iniziale allontanamento, nel finale del film grazie al figlio di Claudia i due protagonisti si ricongiungono e si riconoscono come inseparabili.

Il trailer di Poli Opposti e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Poli Opposti grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Google Play, Apple TV, Prime Video, Now, Rai Play e Netflix. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di mercoledì 13 marzo alle ore 21:25 sul canale Rai 1.