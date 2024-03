Olivia Munn ha postato sui social questo mercoledì per rivelare che le è stato recentemente diagnosticato un cancro al seno e che, di conseguenza, si è sottoposta a una doppia mastectomia.

In un post su Instagram, mercoledì pomeriggio, la Munn ha condiviso diverse foto di sé in ospedale prima dell’intervento, oltre a un messaggio che illustra la storia della sua diagnosi.

“Nel febbraio del 2023, nel tentativo di essere proattiva riguardo alla mia salute, ho fatto un test genetico che verifica la presenza di 90 diversi geni del cancro“, ha detto la Munn nel suo post”. Sono risultata negativa a tutti, compreso il BRCA (il gene più noto del cancro al seno). Anche mia sorella Sara era appena risultata negativa. Ci siamo chiamate e ci siamo date il cinque al telefono. Lo stesso inverno feci anche una mammografia normale. Due mesi dopo mi fu diagnosticato un cancro al seno“.

Olivia Munn elogia i suoi medici per il loro ruolo nella scoperta della diagnosi

Secondo la Munn, la decisione del suo medico di calcolare il suo Breast Cancer Risk Assessment Score è ciò che ha portato alla diagnosi precoce, una mossa che la Munn elogia come salvavita.

“Non avrei scoperto il mio cancro prima di un anno, alla mia successiva mammografia programmata, se non fosse che la mia ginecologa, la dottoressa Thaïs Aliabadi, ha deciso di calcolare il mio Breast Cancer Risk Assessment Score. Il fatto che l’abbia fatto mi ha salvato la vita“, ha detto Munn. “La dottoressa Aliabadi ha preso in considerazione fattori come la mia età, la mia storia familiare di cancro al seno e il fatto che ho avuto il mio primo figlio dopo i 30 anni. Ha scoperto che il mio rischio di vita era del 37%. A causa di questo punteggio sono stata inviata a fare una risonanza magnetica, che ha portato a un’ecografia e quindi a una biopsia. Dalla biopsia è emerso che avevo un tumore Luminal B in entrambi i seni. Il Luminal B è un cancro aggressivo e in rapida evoluzione“.

La Munnha poi raccontato di aver deciso molto rapidamente di sottoporsi a una doppia mastectomia e, appena 30 giorni dopo la biopsia, si è sottoposta all’intervento.

“Sono passata dal sentirmi completamente bene un giorno, al risvegliarmi in un letto d’ospedale dopo un’operazione di 10 ore“, ha detto Munn. “Sono fortunata. L’abbiamo presa con un tempo sufficiente a permettermi di avere delle opzioni. Voglio che sia lo stesso per tutte le donne che un giorno potrebbero trovarsi ad affrontare questo problema”. Chiedete al vostro medico di calcolare il vostro punteggio di valutazione del rischio di cancro al seno. Il dottor Aliabadi dice che se il punteggio è superiore al 20%, è necessario sottoporsi a mammografie e risonanze magnetiche al seno annuali a partire dai 30 anni“.