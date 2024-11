Shang-Chi 2: anche il protagonista Simu Liu vorrebbe avere novità sul sequel!

Nonostante sia uscito quando gli spettatori erano ancora diffidenti nei confronti delle sale a causa del COVID-19, Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli ha comunque incassato la notevole cifra di 432,2 milioni di dollari nel 2021.

Tre anni dopo, stiamo ancora aspettando di vedere di nuovo Shang-Chi in azione. C’è stato un periodo in cui sembrava che il personaggio sarebbe stato al centro della Multiverse Saga, dato che si diceva che sarebbe stato in lizza per essere al centro della scena in Shang-Chi and the Wreckage of Time (un film che ci aspettavamo che i Marvel Studios annunciassero al Comic-Con di San Diego del 2022) e Avengers: The Kang Dynasty.

Da allora i piani sono cambiati e gli anelli di Shang-Chi probabilmente non hanno più legami con Kang. Tuttavia, è un facile retcon se la scelta è farli provenire da Kakaranthara (la casa di Fin Fang Foom) nei fumetti.

Si dice che Shang-Chi sarà un personaggio centrale in Avengers: Doomsday, anche se il lavoro sul sequel si è completamente bloccato ora che il regista Destin Daniel Cretton è passato a Spider-Man 4. Il quale non uscirà prima del 2026, quindi non c’è modo che Shang-Chi 2 arrivi prima del 2028 o del 2029, supponendo che abbia ancora intenzione di dirigerlo.

Oggi, Simu Liu sta ricevendo un bel po’ di attenzione sui social media per aver apprezzato un commento di un fan che ha espresso frustrazione per la mancanza di progressi sul seguito. Non ci leggeremmo troppo perché probabilmente è solo grato per il supporto; tuttavia, sarebbe abbastanza facile capire se Liu è stufo di essere messo da parte dopo che Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è stato accolto da molti come uno dei migliori film MCU fino ad oggi.

È un peccato, ma il fatto che i Marvel Studios si siano allontanati da Kang è probabilmente il motivo per cui Shang-Chi è in pausa; sia i Dieci Anelli che i braccialetti di Ms. Marvel avrebbero dovuto avere legami con il cattivo, con Ant-Man and The Wasp: Quantumania che ha utilizzato le immagini degli anelli per la tecnologia di viaggio nel tempo del Conquistatore nel Regno Quantico. Con un po’ di fortuna, Doomsday e Avengers: Secret Wars possono riportare i riflettori sul maestro delle arti marziali.

Cosa sappiamo di Shang-Chi 2?

Shang-Chi 2 è un argomento su cui Simu Liu verrà continuamente interrogato fino all’annuncio ufficiale del progetto. In una precedente ospitata al Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l’attore della Marvel ha dovuto parlare nuovamente del sequel. Pur non potendo divulgare i dettagli, Liu ha spiegato che la Marvel sta lavorando sodo sui prossimi progetti per il maestro del kung-fu. È chiaro che c’è qualcosa che bolle dietro le quinte, ma i Marvel Studios non sono ancora pronti a parlarne. I fan hanno teorizzato che Shang-Chi 2 potrebbe inserirsi tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars nella linea temporale.

“Qui è dove uso tutta la ginnastica mentale possibile per rispondere a questa domanda”, ha detto Liu al conduttore. “Beh, sentite, vi dirò questo: sta sicuramente accadendo. Probabilmente dovrei iniziare con questo. La gente, sia online che di persona, mi chiede ogni giorno e mi dice ogni giorno quanto gli sia piaciuto il primo film e quanto sia stato un momento importante. Penso che ci sia così tanta buona volontà e ne sono profondamente grato. Quindi sappiate che se mi avete mandato un messaggio, se mi avete chiesto di un sequel, o se vi siete avvicinati, o in qualsiasi altro modo, lo prendo a cuore e lo apprezzo molto. Davvero. E credo di parlare a nome mio e di Destin, il nostro nuovo regista, quando dico che siamo davvero entusiasti di tornare a lavorare. Lo siamo davvero”.