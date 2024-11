Il Gladiatore II: il direttore della fotografia critica Ridley Scott; afferma che è diventato “impaziente” e “pigro”

Il Gladiatore è sempre stato un film complicato per il quale realizzare un seguito; dopotutto, ha vinto numerosi Oscar poco dopo la sua uscita nel 2000 ed è diventato ampiamente considerato un vero classico tra gli amanti del cinema.

Il regista Sir Ridley Scott è tornato al timone de Il Gladiatore II (qui la recensione) e le recensioni sono state positive; il sequel probabilmente non sarà un contendente ai premi, ma è un film d’azione molto apprezzato. Tuttavia, il direttore della fotografia John Mathieson non ha niente di buono da dire sulla sua reunion con Scott. Hanno lavorato insieme al primo film, e a molti altri film di Scott, tra cui Hannibal, Matchstick Men, La Crociate e Robin Hood.

Tuttavia, parlando al The DocFix Documentary Storytelling Podcast (tramite ActioNewz.com), Mathieson ha condiviso la sua delusione per ciò che ha visto da Scott durante la loro collaborazione a Il Gladiatore II.

Spiegando che Scott ora gira scene con più telecamere, ha definito il processo del regista “davvero pigro”, aggiungendo: “Ora sono gli elementi CG [computer grafica] di riordino, lasciando le cose inquadrate, telecamere inquadrate, microfoni inquadrati, pezzi di set che pendono, ombre dai bracci.”

“È piuttosto impaziente, quindi gli piace ottenere il più possibile in una volta”, ha continuato Mathieson. “Non è un buon metodo per la fotografia”, ha osservato, spiegando che quel metodo significa che “puoi illuminare solo da un’angolazione”. “Guarda i suoi vecchi film e ti rendi conto che l’illuminazione era fondamentale per dare profondità alle cose. Non puoi farlo con molte telecamere, ma lui vuole solo fare tutto”, ha detto. “Avere un sacco di telecamere non credo abbia reso i film migliori… È un po’ frettoloso, frettoloso, frettoloso. È cambiato in lui.”

“Ma è così che vuole fare e non mi piace e non credo che piaccia a molte persone, ma la gente ama i suoi film e lui è Ridley Scott e può fare quello che vuole. La gente vuole girare con più telecamere perché ottiene un sacco di performance e ci mettono dentro un sacco di persone. Ma non c’è la cura.”

“Ora è questa cosa di ‘coprire le cose in generale’ piuttosto che essere il cuoco che ti cucina qualcosa di meraviglioso nella mia cucina al piano di sotto”, ha condiviso Mathieson. “Vai al supermercato, prendi uno di quei carrelli davvero grandi, metti il ​​braccio sullo scaffale e butti dentro tutta quella roba e poi ci pensiamo noi.”

Scott, che ora ha 87 anni, lavora a un ritmo vertiginoso ultimamente, ha distribuito quattro film negli ultimi tre anni: The Last Duel, House of Gucci, Napoleon e Il Gladiatore II.

Non mostra segni di rallentamento e sembra che lavorare con questa fretta, almeno secondo Mathieson, sia il modo in cui Scott riesce a fare così tanto.

Tutto quello che sappiamo di Il Gladiatore II

Il sequel di Il Gladiatore, Il Gladiatore II è diretto ancora una volta da Ridley Scott, che ha anche diretto il film originale con Russell Crowe, uscito nel 2000. La sceneggiatura è stata scritta da David Scarpa, che ha già collaborato con Ridley Scott per Tutti i soldi del mondo (2017) e Napoleon (2023). Paul Mescal interpreta Lucio Vero, il figlio del personaggio di Connie Nielsen (interpretato da Spencer Treat Clark nel film originale), ne Il Gladiatore II.

La Nielsen riprenderà anche il ruolo di Lucilla. “Lucius è stato nelle terre selvagge per, vediamo, l’ultima volta l’abbiamo visto quando aveva 12 anni“, ha detto Ridley Scott in precedenza a Rotten Tomatoes a proposito del personaggio di Mescal. “Ora sono passati circa 12 o 15 anni. È stato nella natura selvaggia e ha perso i contatti con sua madre. Sua madre ha perso i contatti con lui, non sa dove sia. Pensa che possa essere morto“.

Il Gladiatore II è interpretato anche da Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, May Calamawy, Derek Jacobi, Lior Raz, Peter Mensah, Matt Lucas e Tim McInnerny. La produzione del film è iniziata nel giugno 2023, ma è stata sospesa circa un mese dopo a causa dello sciopero della Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA). Le riprese sono riprese nel dicembre 2024 e la produzione è terminata ufficialmente il 17 gennaio 2024.

